بمقدار 75 نقطة.. المركزي الأوروبي يعلن رفعا غير مسبوق للفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عَنّْ زيادة غير مسبوقة فِيْ أسعار الفائدة، تصل إلَّى 75 نقطة أساس.

يأتي ذلك لكبح جماح التضخم، على الرغم من الاحتمالات المتزايدة لدخول الكتلة الأوروبية فِيْ حالة ركود، فِيْ وقت فقدت فِيْه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلَّى 0.75 فِيْ المائة.

كَمْا رفعت سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلَّى 1.25٪، وهُو أعلى مستوى منذ 2011.

وقال البنك فِيْ بيان “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتجنب احتمال استمرار الاتجاه التصاعدي فِيْ توقعات التضخم”.