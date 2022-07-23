بمكافأة 800 ريال.. المعهد الصناعي الثانوي بالوجه يفتح القبول

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه عن بدء التقديم للقبول في الفصل الدراسي الأول من التدريب للعام 1444 هـ للدبلومات الصناعية التالية (علوم حاسب – تبريد وتكييف – ميكانيكا سيارات) لمن حصل عليها. شهادة الدراسات المتوسطة. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من 25 ذو الحجة إلى 29 ذو الحجة 1444 هـ.

مميزات الدراسة في المعهد الصناعي الثانوي بالوجه

وأكد المعهد حرصه على توفير بيئة تدريبية عالية الجودة لإعداد الطاقات البشرية والوطنية الماهرة والممكنة والمؤهلة لدخول سوق العمل في جميع المجالات، وقطاع العمل الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية 800 ريال طوال مدة التدريب، ويتيح لك الفرصة لمواصلة التدريب في الأولوية للقبول في الكليات التقنية بالمملكة.