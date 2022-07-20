بمكونات إقتصادية حضري المعمول بالملبن اللذيذ فِيْ المنزل بكل سهُولة

معمول ملبان تعتبر من الحَلْويات اللذيذة التي تذوب فِيْ الفم، ويحبها الكثير من الناس سواء أكانوا بالغين أم أطفالاً، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، حيث يمكن تحضيرها مع الكوب. من الشاي أو القهُوة، أو يمكن اعتبارها كعكة خفِيْفة وسريعة لا تتطلب الكثير من الوقت فِيْ صنعها، وتعتبر من أشهر أنواع الكيك فِيْ الوطن العربي وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. علمني عني طريقة تحضير ملبن معمول لذيذ فِيْ المنزل بسهُولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات معمول ملبان

يحتوي معمول ملبان اللذيذ يحتوي على بعض المكونات التي تضفِيْ عليه طعمًا رائعًا ولذيذًا وهِيْ كالتالي –

كوبين من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

ربع كوب زبدة سائلة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الهِيْل المطحون.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب سمن سائل.

بيضة كبيرة

مكونات الحشو

هناك بعض المكونات لعملها الحشو ماذا بعد-

كَمْية ملء مالبان.

السكر غير المحسوب للتزيين.

كيف تستعد

سوف نتعلم الاستعداد معمول حَلْيبي لذيذة فِيْ المنزل بسهُولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة كالتالي –