بمكونات اقتصادية اعملي سلطة البطاطس بالزبادي والمغذية لكي ولأولادك

اقامة سلطة بطاطس بالزبادي من السلطات اللذيذة التي يحبها الكثيرون ويقبلونها لكونها مفِيْدة وصحية للجسم، حيث تتكون من البطاطس والزبادي وبعض التوابل المتوفرة فِيْ كل منزل، وهنا نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها فِيْ طريقة بسيطة. سهل فِيْ المنزل الزبادي معروف بفوائده العديدة للبشرة والجسم لاحتوائه على الكثير فهُو من العناصر المفِيْدة للجسم، وطريقة تحضير هذه السلطة لا تستغرق الكثير من الوقت، وهنا على موقعنا سوف تتعلم طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي لذيذ ولذيذ فِيْ المنزل.
مكونات سلطة البطاطس مع اللبن
يتضمن سلطة بطاطس بالزبادي بمكونات متنوعة بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، دعونا نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –
- 2 قطعة بطاطس.
- قليل من الملح.
- القليل من الفلفل الحَلْو.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- رشة كَمْون مطحون.
- قليلا من الزعتر.
- ملعقة صغيرة كاري.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- رشة كركَمْ
كيفِيْة التحضير والاستعداد
لعمل سلطة البطاطس باللبن بطريقة بسيطة وبنكهة مميزة لابد من اتباع بضع خطوات بسيطة، سوف نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –
- نحضر البطاطس ونقشرها ونغسلها جيداً بالماء ثم نقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة.
- ثم ضعه فِيْ وعاء بلاستيكي عميق واغسله جيدًا بالماء لإزالة النشا.
- بعد ذلك نحضر وعاء تيفال ونضع فِيْه ملعقتين من الزيت، ثم نصفِيْ البطاطس من الماء ونضعها فِيْ الزيت مع التحريك.
- ثم نغطيها جيداً حتى تنضج على نار خفِيْفة، ثم نحضر الزبادي ونضيف جميع البهارات ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك، عندما تنضج البطاطس، نضع الزبادي عليها ونقلبها جيدًا لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم نرفعها عن النار.
- ثم نضعها فِيْ طبق التقديم ونرش القليل من الكزبرة الخضراء على الوجه لإضفاء لمسة جمالية عليها.
- وهنا قدمنا أحَلْى سلطة بطاطا حَلْوة بالزبادي بطعم رائع ولذيذ لأحَلْى محبي هنا وعلى الشفاه.