بمكونات اقتصادية اعملي سلطة البطاطس بالزبادي والمغذية لكي ولأولادك

اقامة سلطة بطاطس بالزبادي من السلطات اللذيذة التي يحبها الكثيرون ويقبلونها لكونها مفِيْدة وصحية للجسم، حيث تتكون من البطاطس والزبادي وبعض التوابل المتوفرة فِيْ كل منزل، وهنا نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها فِيْ طريقة بسيطة. سهل فِيْ المنزل الزبادي معروف بفوائده العديدة للبشرة والجسم لاحتوائه على الكثير فهُو من العناصر المفِيْدة للجسم، وطريقة تحضير هذه السلطة لا تستغرق الكثير من الوقت، وهنا على موقعنا سوف تتعلم طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي لذيذ ولذيذ فِيْ المنزل.

مكونات سلطة البطاطس مع اللبن

يتضمن سلطة بطاطس بالزبادي بمكونات متنوعة بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، دعونا نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –

2 قطعة بطاطس.

قليل من الملح.

القليل من الفلفل الحَلْو.

علبة كبيرة من الزبادي.

رشة كَمْون مطحون.

قليلا من الزعتر.

ملعقة صغيرة كاري.

رشة فلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشة كركَمْ

كيفِيْة التحضير والاستعداد

لعمل سلطة البطاطس باللبن بطريقة بسيطة وبنكهة مميزة لابد من اتباع بضع خطوات بسيطة، سوف نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –