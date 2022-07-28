بمكونات بسيطة اعملي بسكويت السابليه الدايب بطعم رائع لا يقاوم

اقامة ملفات تعريف الارتباط السمور من المخبوزات اللذيذة والمحبوبة من قبل الكثيرين ويتم تقديمها فِيْ المناسبات والحفلات، وهِيْ عبارة عن كعكة إسفنجية مليئة بالمربى وهِيْ شبيهة بالبيتفور المصري، وهنا سنقوم بإعدادها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تتمكن الأمهات من تحضيرها بسهُولة إنه فِيْ المنزل. يتكون ملف تعريف الارتباط هذا من مكونات بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل وهُو عبارة عن طحين وكاكاو وزبدة ومربى ومكونات أخرى، وطريقة التحضير لا تستغرق الكثير من الوقت، وهنا يتم من خلال موقعنا يعلمني فلنلتقي كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط اللذيذة طعمها كأنها جاهزة.

مكونات بسكويت السمور

يحتوي ملفات تعريف الارتباط السمور بمكونات متنوعة بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، دعونا نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –

كوب ربع سمن فقط.

2 كوب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

شوكولاتة فورميسيلي.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شوكولاته مذابه.

مربى.

الجوز المفروم.

طريقة التحضير وطريقة التحضير.

لتحضير ملفات تعريف الارتباط السمور ديب بنجاح مثل الجاهزة تحتاج لاتباع بعض الخطوات البسيطة فلنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –