بمكونات طبيعية تخلصي من سواد اليدين والقدمين فى اسبوع واحد بس مش هتصدقى النتيجه

أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين، تتعرض اليدين باستمرار لعوامل قاسية أثناء تحضير الطعام وغسل الأطباق واستخدام المنظفات القوية لتنظيف المنزل أو التعرض لأشعة الشمس الضارة، كَمْا تتعرض القدمان للأتربة مما يؤدي إلى ظهُورهما. الجفاف والتسمير بشكل ملحوظ.

لهذا السبب، من خلال الأسطر التالية، سوف نكتشف أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين، حيث ستلاحظين الفرق فِيْ لون وملمس البشرة من المرة الأولى.

مكونات أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين

كل امرأة تريد أن يكون لها يد ناعمة وأقدام جذابة، لذلك يجب العناية بها باستمرار من خلال تطبيق وصفات التقشير والتفتيح، وللحصول على نتيجة رائعة يمكنك تطبيق الوصفات التالية

مقشر السكر والليمون

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ليمونة

طريقة تحضير مقشر لليدين والقدمين

ضعي جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء عميق، ثم اخلطيها حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

اغسل يديك وقدميك جيدًا بالماء الفاتر ثم جففهما.

ضع مقشر السكر والليمون على اليدين والقدمين وقم بالتدليك بلطف بحركات دائرية، واستمر فِيْ التدليك لمدة 10 دقائق، مع التركيز على عيون الأصابع والمناطق الداكنة.

اتركي المقشر لمدة 10 دقائق، ثم افركي يديك وقدميك بنصف ليمونة، واستمري فِيْ الفرك بحركات دائرية (تجنبي هذه الخطوة إذا كانت بشرتك حساسة أو شعرتِ بالتهاب بالليمون).

اغسل يديك وقدميك جيدًا بالماء البارد ثم ضع مرطبًا

خردة القهُوة

تعتبر القهُوة من أقوى المقشرات وأكثرها فاعلية فِيْ تحضير العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، لذا فإن استخدامها كَمْقشر له نتائج قوية وفعالة ستلاحظها من أول استخدام.

مكونات فرك القهُوة

ملعقة قهُوة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

كيفِيْة صنع مقشر القهُوة

اخلطي القهُوة وزيت جوز الهند فِيْ وعاء عميق حتى يصبح الخليط متجانسًا، بعد وضع المقشر على اليدين والقدمين.

استمري فِيْ وضع المقشر فِيْ حركات دائرية، مع التركيز على بشرة أصابعك والمناطق الداكنة.