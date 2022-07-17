بمكونين فقط.. توريد الشفايف طبيعي بدون مكياج لشفاه كالأطفال مليئة بالنضارة والحيوية

إن تغذية الشفاه أمر طبيعي، ولا تقتصر عملية العناية بالوجه على العناية بالمناطق الكبيرة والمرئية، فلا يمكننا إهمال العناية بالشفتين، ولا العناية بالأنف، حيث أن الوجه مقسم إلى عدة أجزاء. ولا نهتم بها، يجب أن نعتني بكل جزء من أجزاء الوجه، لأن كل هذا سيساعد فِيْ إظهار جمال الوجه، والأهم أن نقوم بعملية العناية باستخدام المكونات الطبيعية. .

توريد الشفاه الطبيعي

تعتبر عملية تغذية الشفاه من الأمور المهمة التي يجب على كل امرأة القيام بها، حيث تساعد على إظهار جمال المرأة بشكل رائع، لأنه عندما تتغذى الشفاه فإنها تضيف حيوية ونضارة، وهناك الكثير. الأشياء. التي تساعد فِيْ تغيير لون الشفاه، مثل هذه الأشياء، على سبيل المثال. الأشخاص الذين يدخنون نجد أن لون شفاههم يتغير لونها إلى لون غامق، وحتى مظهرها سيء.

هناك أيضًا أشخاص يتناولون باستمرار كَمْية كبيرة من الأدوية، تلك الأدوية التي تؤثر بشكل كبير على صحة جسم الإنسان بشكل عام، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون كَمْيات كبيرة من الكافِيْين، نلاحظ تصبغًا على شفاههم، وتغير لونها . .

ولمساعدتك على التخلص من هذه التصبغات، سنقدم لك أفضل طريقة للحصول على شفاه رطبة جدًا.

وصفة من السكر والليمون لترطيب الشفاه

المكونات

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

نصف ليمونة.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

أولاً نخرج وعاءً صغيرًا، ونضع كَمْية السكر التي لدينا.

بعد ذلك نضع نصف ليمونة فِيْ السكر ثم نفرك الشفاه بنصف ليمونة بلطف شديد.

نطبق هذه الوصفة قبل النوم مباشرة، ولا نغسل شفاهنا إلا عندما نستيقظ من النوم.

سنرى نتائج أفضل مما نتوقع، لأن السكر يساعد فِيْ عملية تقشير الشفاه، والليمون يعمل على إمدادها، وحتى تفتيحها.

فِيْ نهاية هذا المقال، قدمنا ​​لكِ أفضل المعلومات التي تدور حول المصدر الطبيعي للشفاه، وكذلك نوفر لكِ أفضل وصفة لذلك، والتي ستجعل شفتيكِ تبدوان مثل الفراولة.