بمكون لن ترميه بعد الآن.. التخلص من الشعر الأبيض بدون صبغة بأسرار الحضارة الهندية

اليوم إليك بعض الطرق للتخلص من الشعر الأبيض بدون صبغ حيث أن الشعر الأبيض يسبب مشكلة كبيرة لكثير من النساء والرجال خاصة عندما يظهر فِيْ سن مبكرة. فِيْما يلي بعض الطرق الفعالة لإزالة الشعر الأبيض دون التسبب فِيْ أي ضرر له.

تخلصي من الشيب بدون صبغ

استعد للاستمتاع بمظهر أصغر بعشر سنوات وقل وداعًا للشعر الرمادي من خلال الوصفات التي ستقدم لك، فلن تحتاج إلى استخدام الصبغة مرة أخرى وسيكون شعرك أكثر صحة وتغذية.

تخلصي من الشيب نهائيا

بهذه الطريقة ستحصلين على نتائج فعالة للتخلص من الشيب فِيْ وقت قصير

المكونات

6 أكواب ماء.

3 ملاعق كبيرة من الشاي.

بصلة واحدة (نأخذ القشرة فقط).

وعاء عميق

كيف تستعمل

نحضر الحاوية العميقة ثم نضع جميع المكونات التي ذكرناها ونخلطها جيدًا.

اتركي هذا الخليط كَمْا هُو فِيْ الحاوية لمدة ساعة أو ساعتين حسب الرغبة حتى يصبح أكثر تركيزًا وتختلط المكونات أكثر.

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو المعتاد، ثم نجففه بالمجفف ثم نضعه

يوضع السائل الناتج عن الخليط ويوزع جيداً على الشعر ويغسل بعد ساعتين.

تتكرر هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع لمدة شهر متواصل.

علاج شيب الشعر الأسود

تستخدم الميرمية لإزالة الشيب باتباع الخطوات التالية

يتم غلي كَمْية من عشبة المريمية فِيْ كَمْية مناسبة من الماء.

اتركيها حتى تبرد تمامًا ثم ابدئي فِيْ وضع عصير المريمية على شعرك بالكامل وركزي على الأجزاء البيضاء.

اتركيه لمدة ساعتين على الشعر ثم اغسليه، وتكرر هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع.

بعد تطبيق أي من الوصفات التي ذكرناها، ستتمكنين من التخلص من الشيب بسهُولة دون الإضرار بشعرك، ودون الحاجة إلى صبغ نفسك فِيْ مراكز التفريغ الغالية الثمن، وبعد عدة أسابيع ستلاحظين الفرق بالنسبة نفسك.