بملعقة شبه ونشا أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي فِيْ المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين

بمكونين فقط تحصلين على مزيل عرق يدوم لساعات طويلة ويساعد في تفتيح منطقة الإبط المعرضة للسواد عند أغلب الأشخاص بأقل التكاليف وبأسرع ما يمكن، بحيث لا تحتاجين للبحث عن مزيل عرق غالي الثمن ومضر للجلد في الوقت نفسه، تابعوا المقال التالي لمعرفة التفاصيل.

مكونات مزيل العرق مع الشب والنشا فِيْ المنزل.

الشب والنشا، إذا وضعناهما فوق الآخر، نستخرج مزيل عرق طبيعي بدون إضافة أي مواد صناعية تضر بهذه المنطقة، مع العلم أنها منطقة حساسة تتأثر بأي شيء نضعه فِيْ هذا المكان، ويجب أن يكون هناك يكون حَلْاً للتخلص من رائحة العرق المزعجة لأنها تضع الشخص فِيْ مواقف محرجة للغاية خاصة فِيْ فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة للغاية، مع العلم أن هناك أشخاصًا تشم رائحة العرق فِيْ الشتاء، لأن العرق الزائد أحيانًا موروث من أحدهم. من الوالدين، والآن نقدم لكَمْ مكونات وصفة الشبة والنشا للقضاء على رائحة العرق، وتتلخص المكونات فِيْ

ملعقتان كبيرتان من الشبة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الياسمين

خطوات تحضير مزيل العرق باستخدام النشا والشبة

المكونات بسيطة للغاية وسهلة التحضير فِيْ المنزل لأي شخص

يُمزج الشب والنشا.

توضع الزيوت فوق النشاء والشبة.

يقلب حتى تمتزج المكونات.

يجب تركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يجب استخدامه مباشرة.

استخدم بعد الاستحمام.

إلى هنا ونختم هذه المقالة التي أعلنا لكم من خلالها عن اهم مكونات مزيل العرق بأقل التكاليف وبنتائج رائعة، بامكانكم زيارة موقعنا عرب اليوم باستمرار لمواكبة كل جديد.