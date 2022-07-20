بملعقة من الفازلين طريقة عمل روج الشفايف فِيْ المنزل الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

لا يمكن ترك الشفاه جافة ومتشققة أثناء وضع مستحضرات التجميل على الوجه، فهِيْ ظاهرة وتجعل الوجه يبدو غير لائق، لذلك تستخدم الفتيات أحمر الشفاه لتجميل بشرة الشفاه وإخفاء تشققاتها، وعلى الفتيات شرائها. طوال الوقت ولا يمكنك الاستغناء عنه مما يزيد المصاريف الشهرية لأن أنواع أحمر الشفاه النظيفة باهظة الثمن، لذلك تبحث الفتيات عن طرق للقيام بذلك فِيْ المنزل بدلاً من شرائه، كَمْا يساهم أحمر الخدود الطبيعي فِيْ ترطيب الشفاه وعلاج الجفاف والتشققات و لإخفائها بشكل دائم، لذلك سنستعرض كيفِيْة صنع أحمر خدود طبيعي للشفاه فِيْ المنزل.

كيفِيْة صنع أحمر الشفاه فِيْ المنزل.

تفضل معظم الفتيات وضع أحمر الشفاه على وجههن فقط لأنه يعزز جمالهن ويخفِيْ أي قشور ظاهرة على الشفاه، وبسبب ارتفاع أسعار أحمر الشفاه الفاخر، تميل معظم الفتيات إلى اختيار أحمر الشفاه الطبيعي، والذي يمكن تحضيره من خلال الطبيعي. متوفر فِيْ المنزل، لذلك يمكن صنع الشفاه من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة فازلين

نقاط بسيطة من لون الطعام المفضل.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من الكحول.

كيف تستعد

يمكنك استعادة الشكل الجمالي للشفاه من خلال عمل أحمر شفاه طبيعي مميز يساعد على ترطيب الشفاه وإزالة الطبقات الخارجية من القشرة، حيث يعتبر الجلسرين من المرطبات الممتازة التي تساعد على تنعيم البشرة، لذلك يمكنك من خلال هذه المكونات صنع أفضل أحمر شفاه طبيعي، وطريقة تحضيره واستخدامه كالتالي.

نأخذ وعاءً ونضع فِيْه ألوان الطعام ونضيف الكحول ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم يضاف الجلسرين إلى المكونات المذكورة أعلاه ويقلب.

أضف ماء الورد إلى المكونات المذكورة أعلاه مع التحريك المستمر بملعقة خشبية.

بعد التأكد من أن جميع المكونات متجانسة، يوضع الخليط فِيْ وعاء زجاجي مناسب.

احفظ الخليط واستخدمه كَمْا يحَلْو لك.

كيفِيْة صنع أحمر الخدود الطبيعي

ملعقة زيت زيتون.

قطرات تلوين.

كيف تستعد