بملعقة من القرنفل احصلي على شعر طويل وكثيف كشعر الهنديات لن تصدقي النتيجة

يعتبر القرنفل من المكونات الطبيعية التي أصبحت مستخدمة على نطاق واسع لعلاج مشاكل الشعر بدلاً من استخدام منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن، وذلك لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفِيْتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر والجسم، كَمْا أنه يحفز الدورة الدموية فِيْ الشعر و فِيْصبح الشعر طويلاً وسميكاً، وفِيْ هذا المقال نقدم وصفات طبيعية من القرنفل للشعر، لذا تابعونا.

يعمل على تكثيف وإطالة الشعر المسمر

المكونات

بيضة.

ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

كوب صغير من زيت الخروع.

كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإذابة الأظافر بجل الصبار ثم أضيفِيْ البيض مع الزيوت وقلبي جيداً، وزعي المزيج على شعر نظيف وجاف.

غطيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء وشامبو مخفف وكرري هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع لمدة شهر حتى يصبح الشعر طويلاً وسميكاً.

يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تزيد من نمو الشعر وتجعله صحيًا وسميكًا، بينما يحتوي البيض على البروتين اللازم لشعر صحي.

جل الصبار يرطب الشعر ويجعله ناعمًا وناعمًا، ويزيد زيت الخروع من كثافة الشعر ويمنع تساقطه.

زيت الزيتون والقرنفل لنمو الشعر.

المكونات

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

5 قطرات من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء وحركيها جيدًا ثم وزعيها على الشعر بدءًا من الجذور ودلكيها لمدة 10 دقائق.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو الطبي، هذه الوصفة تترك الشعر طويلاً وناعماً.

يعالج الشعر الجاف ويمنع تساقط الشعر وبالتالي سماكته، ويوصى بتكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

مزيج من القرنفل والماء لإطالة الشعر وتكثيفه فِيْ أسبوع

المكونات

3 ملاعق كبيرة من القرنفل.

2 كوب ماء

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر قدر ونضع القرنفل إما أعواد أو مطحون بالماء مع رفع النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ويجب تغطية القدر.

اتركيها تبرد ثم ضعيها فِيْ زجاجة رذاذ وقبل النوم مشطي شعرك للأمام ورشي المزيج على شعرك بعد وضعه فِيْ زجاجة بخاخة.

أثناء وضعه، قم بتدليك الشعر ثم لفه على شكل كعكة فِيْ مقدمة الرأس، كرر نفس الطريقة لمدة أسبوع دون غسل الشعر.

ستلاحظين أن شعرك أصبح أطول وأنعم وأكثر صحة ولمعاناً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

مزيج من زيت القرنفل والبارافِيْن لنمو الشعر.

المكونات

كوب صغير من القرنفل المطحون.

3 ملاعق كبيرة من زيت البارافِيْن.

ملعقة زيت زيتون.

3 قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

حضري قدرًا وضعيها على نار متوسطة مع جميع المكونات، وحركيها حتى تسخن تمامًا، ثم اتركيها لتبرد قليلاً.

يوزع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق ثم يغطى ويترك لمدة ساعة ويغسل بالماء والشامبو.

فوائد القرنفل للشعر