بملعقة من النشا اصنعي هذا الماسك السحري لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة واعطاء نعومة لبشرتك لا مثيل لها

تهتم كل الفتيات بجمال بشرتهن خاصة إذا كانت البشرة بنية أو داكنة فهذا أمر مزعج للغاية وكلاهما يرغبان فِيْ تبييض البشرة بسرعة، لذلك نجد أن العديد يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل. التي تعمل كثيرًا على تفتيح البشرة، ومنها كريم الأساس، فهذا الكريم لا يمتد تأثيره إلا لساعات قليلة، وبالإضافة إلى ذلك فهُو يحتوي على مواد كيميائية ضارة ولها تأثير سيء على الوجه، تفضل الفتيات استخدام الوصفات الطبيعية، مثل المساعدة على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة ودون التسبب فِيْ تلف البشرة. الرؤوس السوداء أو البقع الداكنة أو مشكلة التصبغ وكذلك المسام الواسعة والعديد من المشاكل الأخرى

وصفة النشا لتبييض البشرة من اول مره.

مكونات وصفة النشا لتبييض البشرة

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل نشا لتفتيح البشرة