بملعقة واحدة طريقة تسوية اللحمة بسرعة بدون حَلْة ضغط وبمكون موجود فِيْ مطبخك لن تصدقي ماهُو

تواجه العديد من النساء مشكلة وضع اللحم على مدى فترة طويلة من الزمن، مما يجعلهن غير قادرات على تحضير الطعام فِيْ الوقت المناسب لتناوله، مما يجعلهن يبحثن عن طرق للمساعدة فِيْ ضبط اللحوم بسرعة، وهناك العديد من الطرق للمساعدة. . بهذا لكن من الضروري أيضًا اختيار نوع اللحم المطبوخ وقت الشراء لأن هناك بعض الأجزاء التي تحتاج إلى وقت طويل لتثبيتها.

كيف تطبخ اللحوم بسرعة

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها عند دك اللحمة فِيْ فترة وجيزة ومنها ما يلي

استخدم الخل الأبيض لكي بسرعة اللحم

وهِيْ من أكثر الطرق شيوعًا، حيث يتمتع الخل بقدرة فائقة على تكسير أنسجة اللحم مما يسرع نضجه، ويتم استخدامه بوضع ملعقة منه فِيْ الماء المغلي المستخدم فِيْ سلق اللحم، ويمكن توضع فِيْ الماء المستخدم لغسل اللحوم قبل الطهِيْ.

استخدم السكر لتحمير اللحم بسرعة.

يسرع السكر من شيخوخة اللحم بوضع ملعقتين صغيرتين من السكر فِيْ الماء المغلي الذي يغلي فِيْه اللحم ويقلب السكر فِيْ الماء حتى يذوب.

تجنب إضافة الملح قبل أن ينضج اللحم.

وضع الملح فِيْ الماء المغلي قبل شوي اللحم يزيد من صعوبة تقطيع اللحم ويجعله لا يتماسك بسرعة، لذلك يفضل إضافة الملح بالكَمْية المناسبة بعد أن يجلس اللحم بالكامل.

أغلق الوعاء جيدًا

عند طهِيْ اللحوم يجب أن تكون الحاوية مغلقة جيداً بحيث تحتفظ بالبخار مما يسرع من استقرار اللحم بعكس طهِيْ اللحوم عند تعرضها كَمْا هُو الحال فِيْ القلي لذلك نجد أنها مطبوخة من الخارج، لكنه غير ناضج بالداخل.

ضعي اللحم فِيْ التتبيلة قبل طهِيْه.

فِيْ حالة تحضير اللحم على الشواية يفضل وضعه فِيْ التتبيلة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، لأن مكونات التتبيلة سواء كانت بصل أو خل أو زبادي أو بهارات كل منها يعمل على رقة اللحم، مما يجعله سهلًا وسريعًا أيضًا.