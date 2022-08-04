بمناسبة اقتراب يوم عاشوراء قدمي لأسرتك ولجيرانك طبق العاشوراء المصرية الجميل

اقامة عاشوراء المصرية وهِيْ من الأطباق الحَلْوة المشهُورة فِيْ مصر والتي ترتبط بتقديمها فِيْ شهر محرم خاصة بمناسبة عاشوراء وهِيْ قريبة من البودينج ولكنها ذات قيمة غذائية أكثر من البودنج لاحتوائها على قمح وهُو مليئة بالفِيْتامينات والمعادن المختلفة، والتي تعتبر مهمة لبناء الجسم وتزويده بالطاقة والنشاط والحيوية، ولهذا نقدم اليوم لمتابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير والعرض طبق عاشوراء مصري بالتفصيل.

مكونات طبق عاشوراء المصري

ميك أب طبق عاشوراء مصري من مجموعة مكونات مفِيْدة للغاية ومغذية، دعونا نتعرف عليها معًا على النحو التالي

2 كوب من حبوب القمح.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

1/2 كوب حَلْيب سائل بارد.

كوب سكر

بضع قطرات من خلاصة الفانيليا.

4 أكواب حَلْيب سائل.

5 أكواب ماء.

كوب مكسرات (جوز، لوز أو بندق).

لتزيين

جوز الهند المبشور.

زبيب.

كيفِيْة التحضير والتقديم

طريقة عمل طبق عاشوراء مصري الأمر سهل ويمكنك فعل ذلك بسهُولة فِيْ المنزل كالتالي

أولاً نقوم بغسل حبات القمح جيداً ونشطفها جيداً، ثم نجهز حَلْة مناسبة ونضع فِيْها الحنطة. نضيف الماء لتغطية الحبوب بالكامل ثم نضعها على النار حتى تغلي. ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج وتنضج تماما. ثم نرفعها عن الحرارة ونتركها تبرد قليلًا، ثم نضعها فِيْ الخلاط ونخلطها كلها مرة واحدة. ثم نعيدها إلى القدر ونضيف الحَلْيب والسكر ونضعها على النار حتى تغلي ويذوب السكر مع التحريك. ثم نذوب النشا فِيْ نصف كوب حَلْيب بارد ونضيفه إلى الخليط السابق. اتركيها على النار مع التحريك المستمر لمدة 10 دقائق حتى تصبح سميكة. نرفعها عن الحرارة ونتركها تبرد قليلًا، ثم نضيف المكسرات ونقلبها ونضعها فِيْ أطباق التقديم ونزينها بجوز الهند والزبيب. 1 ضعيها فِيْ الثلاجة حتى تبرد وقدميها.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد والفوائد الصحية للنشا، ومن بين الفوائد التي سنقدمها لك ما يلي

يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة. إنه بديل مناسب جدًا لدقيق القمح للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح. يتم تعديل خصائصه لجعله سهل الهضم. يتم استخدامه فِيْ العديد من الأطعمة والحَلْويات لمنحه ملمسًا سميكًا.

فوائد الزبيب للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الزبيب للجسم، نذكر بعضها أدناه