بمواصفات جديدة كليًا تويوتا كراون 2023 تطلق لأول مرة فِيْ ثوبها الجديد الفخم “تويوتا كراون ٢٠٢٣”

تويوتا كراون 2023 بمواصفات جديدة كلياً، العملاق الياباني يسعى لكشف النقاب عن سيارة جديدة بمواصفات جديدة من طراز كراون 2023.حيث تنتمي السيارة لسيارة سيدان، وتم نشر بعض التسريبات عن مواصفات كراون 2023 قبل إطلاقها. السوق يوم الجمعة 15 يوليو 2022. لهذا السبب نقدم لكَمْ من خلال السطور التالية أبرز المواصفات. تويوتا كراون 2023 بعد إطلاقها فِيْ السوق الأمريكية.

تويوتا كراون 2023

صرحت تويوتا أنها ستأخذ اقتراب سيارات مثل Polestar 2 و Peugeot 408. وستتبنى طراز جسم السيدان طويل القامة لتلبية احتياجات جمهُور أكبر دون المساس بجذورها. من الجدير بالذكر أن التاج تم إطلاقه كسيارة كروس أوفر.

لديها محرك كهربائي EV لتتناسب مع الترقيات الجديدة. سيكون التاج 2023 أول سوق يتم إطلاقه فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية. مواصفات وسعر سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة فِيْ السَعُودِيْة.

مواصفات تويوتا كراون 2023

ومن أهم وأبرز المواصفات التي تم طرحها فِيْ السيارة ما يلي

تتميز السيارة بمحرك هجين هجين قوي بسعة 2.5 لتر وقوة تصل إلى 210 حصان. المحرك قوي وينتج قوة تصل إلى 300 حصان. تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة إزاحة تبلغ 2400 سم مكعب. بالإضافة إلى محرك كهربائي بقوة 350 حصان. تشمل الميزات الداخلية للسيارة أيضًا شاشة ترفِيْهِيْة بقياس 12.3 بوصة. مقصورة داخلية معاصرة مع مجموعة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة. الخارج نظام صوت JBL مزود بـ 11 مكبر صوت و مقاعد أمامية من الجلد قابلة للتدفئة والتهُوية. كَمْا يتضمن المواصفات الداخلية. مقصورة فسيحة وفاخرة و 3 درجات. تحتوي على مصابيح أمامية LED بالإضافة إلى مصدات أمامية وخلفِيْة مختلفة.

تويوتا كراون 2023 مواصفات خارجية

كيف نفسر سعر ومواصفات تويوتا كامري 2022 فِيْ السَعُودِيْةيتميز الهِيْكل الخارجي للتاج الجديد بالعديد من التفاصيل مثل

المصابيح الأمامية.

أشرطة الإضاءة الأمامية والخلفِيْة.

لديها عجلات ورفارف وإطلالات مثالية من أعلى إلى أسفل غطاء المحرك.

سيكون طول السيارة حوالي 2 بوصة.

الإصدار الأول يأتي بعجلات من الألمنيوم الأسود مقاس 18 بوصة مع تنجيد داخلي يجمع بين القماش والجلد الصناعي.

بالإضافة إلى شاشة مراقبة النقطة العمياء، ومكابح خلفِيْة أوتوماتيكية، ومقعد الراكب الأمامي الكهربائي.

ثم يأتي الإصدار الثاني بعجلات 18 بوصة مانعة للضجيج.

تشتمل السيارة على ثلاثة ألوان داخلية تشمل الأسود والرمادي والذهبي والجلد الصناعي وتطعيمات الخشب الأسود مع نفس ميزات الأمان مثل الإصدار الأول.

لها لمسات شبكية داكنة وكابينة سوداء مع خطوط حمراء على المقاعد.

أما عن سعر تويوتا كراون 2023 فمن المتوقع أن يكون سعر الطراز الأول فِيْ السَعُودِيْة 177 ألف ريال سعودي. سيتم طرح السيارة فِيْ الأسواق لأول مرة فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.