بموافقة فورية تمويل شخصي ب50 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفِيْل

بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل لجميع المواطنين السعوديين عند التقدم بطلب تمويل سهل يصل إلى 50،000 ريال سعودي، ولكن يتحقق ذلك فِيْ حالة استيفاء جميع التزامات وشُروطْ التمويل Imkan، بالتعاون مع مصرف الرَاجحّيْ.، تمكنت من توفِيْر تمويل شخصي سهل لجميع العاملين فِيْ القطاع الحكومي أو شبه الحكومي. الحكومة أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. كَمْا قدمت الشركة تمويلاً شخصياً للمتقاعدين بشُروطْ وضوابط سهلة، بحيث يرغب الجميع فِيْ التقدم بطلب للحصول على تمويل إمكان للحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى ضمان أو بدون تحويل الراتب على أقساط مريحة يمكن أن تصل إلى 24 شهرًا، طالما أنهم موافق.المساهمة بالحد الأدنى للراتب الشهري مع سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين الذين يتقدمون من خلال إمكان.

جميع الشُروطْ اللازمة للحصول على تمويل ميسّر فِيْ الشركة

التمويل الشخصي السهل هُو أحد أفضل الموارد المالية المتاحة للأفراد فِيْ الداخل شركة إمكان لأنها توفر العديد من المزايا المالية المهمة أهمها توفِيْر تمويل شخصي لا يقل عن 2000 ريال حتى 50 ألف ريال سعودي مع فترة سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 24 شهرًا فقط، ولكن بشُروطْ وضوابط معلنة من خلال شركة إمكان للتمويل على النحو التالي مع كافة التفاصيل والإجراءات الجديدة

يتطلب قرض إمكان، بالتعاون مع مصرف الرَاجحّيْ، توفِيْر سجل ائتماني مناسب من جميع العملاء السعوديين فقط.

يجب توفِيْر فترة عمل مدتها ستة أشهر أو أكثر للموافقة على تطبيق Easy Personal Finance لجميع العملاء العاملين فِيْ القطاع الخاص.

يجب تقديم ما يثبت الحد الأدنى للدخل الشهري الذي لا يقل عن 4000 ريال للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر مع إمكان.

يبدأ الإيداع الإلكتروني أيضًا من سن 25 كحد أدنى إلى 60 عامًا بعد موافقة شركة إمكان للتمويل فِيْ المملكة.

أهم المزايا التي تقدمها الشركة عند طلب تمويل شخصي سهل

يتميز التمويل الشخصي السهل الذي تقدمه شركة إمكان بالامتثال لمعايير الشريعة الإسلامية بدون ضمانات وبدون تحويل الراتب الشهري مع فترة عائد طويلة وسهلة تصل إلى أربعة وعشرين شهرًا كحد أقصى، ولكن المواطن السعودي يطلب هذا التمويل لن تتمكن من تحقيقها إلا بعد أن تمتثل للشُروطْ والأحكام المطلوبة للحصول على جميع الخصائص التمويلية التي تمتلكها الشركة وهِيْ كالتالي