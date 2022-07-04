بناء أول محطة للغاز المسال فِيْ ألمانيا.. التأسيس لمستقبل أمن الإمدادات

أعطى مكتب الإشراف التجاري فِيْ أولدنبورغ، شمال غرب ألمانيا، الضوء الأخضر لبناء أول محطة وقود مسال فِيْ البلاد فِيْ مدينة فِيْلهلمسهافن الساحلية.

قال كلاوس ديتر ماوباخ، رئيس شركة الطاقة الألمانية Uniper، يوم الاثنين “يُظهر الإصدار السريع للموافقة على البدء المبكر للبناء مدى أهمية مصنع الغاز الطبيعي المسال فِيْ فِيْلهلمسهافن لأمن الإمدادات فِيْ البلاد”.

وأضاف أن هذه الموافقة “لا تؤخذ كأمر مسلم به، لكنها تظهر بالدرجة الأولى ما يمكن عمله عَنّْدما يكون المجتمع والصناعة والسياسة فِيْ قلب رجل واحد”. بدأ بناء المحطة رسميا اليوم.

من المتوقع أن يتم تصريف ما يصل إلَّى 7.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر المحطة العائمة فِيْ فِيْلهلمسهافن كل عام، وتعادل هذه الكَمْية حوالي 8.5٪ من احتياجات ألمانيا السنوية من الغاز اليوم.

وكان بدء المشروع قد بدأ بالفعل فِيْ الخامس من مايو الماضي بحضور وزير الاقتصاد روبرت هابيك، وتطمح الحكومة الألمانية لبدء تشغيل المحطة فِيْ شتاء 2022/2023.

من ناحية أخرى، أبدت الجمعيات البيئية تحفظات قوية على المشروع.

من جهته، قال وزير الطاقة والبيئة فِيْ ولاية سكسونيا السفلى (التي يقع فِيْها ميناء فِيْلهلمسهافن) أولاف لايس “نحن سعداء جدًا لأن الأمور بدأت تنطلق بصريًا”.

وأضاف الوزير المحلي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس “نحتاج فِيْ أسرع وقت ممكن إلَّى بديل للغاز الروسي، ونحن فِيْ الشمال مستعدون لتحمل المسؤولية عَنّْ ذلك”.

قدمت Uniper فِيْ أوائل يونيو إلَّى مكتب الإشراف التجاري فِيْ أولدنبورغ طلبًا للحصول على الموافقة اللازمة والسماح بالبدء المبكر للمشروع.

منذ أواخر يونيو 2022، ساد الذعر فِيْ ألمانيا، خوفًا من انقطاع كامل لواردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

فِيْ أوائل يوليو، ناشد رئيس وكالة الشبكة الألمانية، كلاوس مولر، السكان لتوفِيْر الطاقة، مضيفًا أن السؤال الآن هُو ما إذا كانت الصيانة الدورية التالية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ستصبح “صيانة سياسية طويلة الأجل. ”

وقال إنه إذا تم تخفِيْض تدفقات الغاز من روسيا “لفترة أطول من الوقت، يجب أن نتحدث بجدية أكبر عَنّْ توفِيْر الطاقة”.

وشدد على ضرورة استغلال الـ 12 أسبوعًا المقبلة فِيْ الاستعدادات قبل بدء موسم التدفئة.

ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلَّى التحقق من تقنيات الغاز والتدفئة الخاصة بهم وتعديلها للعمل بكفاءة. وقال “الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة. وهذا يجب أن يحدث الآن وليس بحلول الخريف”.

فِيْ يوم الخميس، 30 يونيو 2022، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عَنّْ مخاوفه من التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وقال إنه اعتبارًا من 11 يوليو، قد يحدث وقف شامل لنورد ستريم 1. ” وأضاف أنه لهذا السبب يمكن أن يصبح الوضع معقدًا حقًا فِيْ الشتاء، مشيرًا إلَّى أن التزود بالغاز خلال فترة الصيف مضمون.

أوضح حابك أن الخط عادة ما يكون مغلقًا لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، لكنه لا يستبعد استنادًا إلَّى ما يُشاهد حاليًا ليقول، “حسنًا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، لقد وجدنا شيئًا حاليًا أثناء أعمال الصيانة. ”

تبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة Nord Stream، والتي تستغرق عادةً عشرة أيام، فِيْ 11 يوليو، حيث يتوقف الغاز عَنّْ التدفق عبر خط Nord Stream 1.

وتشعر ألمانيا بالقلق من أن تمتنع روسيا عَنّْ إعادة فتح الخط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. ووعد رئيس وكالة الشبكة الفِيْدرالية بأنه فِيْ حالة توقف إمدادات الغاز، سيتم توفِيْر تغطية خاصة للعائلات، وكذلك المستشفِيْات ودور رعاية المسنين.

قال مولر “سنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لتجنب مغادرة المنازل بدون غاز. لقد تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تمامًا من قدرتنا على الوفاء بها “، مضيفًا، بدوره، أن وكالته لا ترى” أي سيناريو لا يتم فِيْه توريد الغاز إلَّى ألمانيا.

وأشار مولر إلَّى أنه فِيْ حالة قطع اتصال الشركات الصناعية بإمدادات الغاز، فإن هذا يعَنّْي “أننا نتجه إلَّى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، فضلاً عَنّْ المتطلبات الفنية المتعلقة بتشغيل شبكة الغاز”.