بنادق هجومية ببجي

توفر القراءة في هذه المقالة لمحبي PUBG مجموعة من أفضل بنادق PUBG Assault و PUBG Machine Guns و PUBG Sanhok Assault Rifles و PUBG Shotguns و PUBG Assault Rifle Types و PUBG Mobile أصبحت واحدة من أكثر الألعاب شعبية التي تجمع معًا عشاق الألعاب الإلكترونية على الإنترنت من جميع الأعمار، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق لشحن وتنزيل وتتبع كل ما هو جديد، ولكي ينجح الشخص في إكمال المهام المطلوبة بنجاح ويفوز بمعركة الآخرين، فهو بحاجة إلى معرفة كل شيء. الذي يحدث في اللعبة … تابعونا.

بنادق هجومية

تُعرف البنادق الهجومية بالأسلحة التي يستخدمها لاعبو البوجي عند الهجوم والقتال، وهذا النوع من الأسلحة هو أهم أنواع الأسلحة في هذه اللعبة التي يستخدمها أعضاء اللعبة على نطاق واسع، وسنتعرف في هذا المقال المميز على أهم وأبرز البنادق الهجومية في لعبة Buggy Mobile والتي يتم تفصيلها في النقاط التالية

بنادق هجومية

بندقية (جروزا).

بندقية (AKM).

بندقية جروزا لديها أعلى معدل ضرر في الثانية، وعلى الرغم من أنها سلاح إسقاط، إلا أنها من أفضل الخيارات الممكنة بسبب معدل إطلاق النار والاستقرار الكبير للهجوم.

بندقية (SCAR-L).

بندقية (M416).

بندقية AKM ملك المواجهات القريبة، إنها أسرع وأقوى مدفع رشاش للإغلاق، أي أنها هجومية، لديها فقط صعوبة في إطلاق النار والارتداد، لكنها الخيار الأمثل للرسو.

بندقية (M16A4).

بندقية UMP9 يمكن القول أن هذه البندقية هي البندقية الخفيفة المقابلة للبندقية الهجومية M416، فهي تدعم العديد من الملحقات، ويمكن تخصيصها بشكل كبير مع إمكانية استخدامها حتى وقت متأخر من اللعبة، خاصة بعد التحديثات الأخيرة. التي حسنت من أدائها بشكل كبير

بندقية هجومية من طراز MK47.

بندقية هجومية M762.

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بنادق رشاش pubg

يسعدنا مقابلتك وبجولة اقرأ المفضلة لديك والتعرف عليك من خلال السطور التالية Buggy Guns.

بنادق رشاش pubg

مدفع رشاش DP-28 يمكن القول إن هذا المدفع الرشاش لديه أعلى معدل ضرر في فئته، وتحتوي مجلته على 47 طلقة، ويسهل التحكم فيه وإطلاق النار، ولكنه بطيء التنزيل.

بندقية جروزا لديها أعلى معدل ضرر في الثانية، وعلى الرغم من أنها سلاح إسقاط، إلا أنها من أفضل الخيارات الممكنة بسبب نيرانها السريعة وثباتها الكبير.

AKM Rifle ملك المواجهات القريبة، هذا هو أسرع وأقوى مدفع رشاش للمدى القريب، فقط الهدف من الصعوبة والارتداد معيب، لكنه الخيار الأفضل للرسو.

MK47 Mutant Rifle السلاح الذي لا يحظى بشعبية على الإطلاق لأنه يضرب في وضع فردي أو ثلاثي، أي طلقة واحدة أو 3 طلقات، ليس مدفع رشاش آلي.

بندقية M762 السلاح المفضل لدى الجميع لأنه يحتوي على أضرار عالية واتصالات ممتازة ويسهل التحكم فيه والارتداد، على عكس AKM.

المدفع الرشاش M249 أكثر الأسلحة المدهشة التي تم العثور عليها في الممرات هو السلاح ذو المخزن الذي يحتوي على 100 طلقة، وهو أكبر سلاح تم رؤيته على الإطلاق بثبات مذهل.

بندقية AUG A3 سلاح رائع لا يوجد إلا في الممرات، وله ثبات استثنائي مع معدل ضرر مقبول ليس سيئًا.

M416 Carbine السلاح الذي يحبه الجميع لأنه مريح في الاتصال القريب والمتوسط ​​والطويل إلى حد ما، ويتميز بثباته وانخفاض ارتداده.

بندقية M16A4 السلاح الذي لا يحظى بشعبية على الإطلاق لأنه يضرب في وضع فردي أو ثلاثي، أي طلقة واحدة أو 3 طلقات، ليس مدفع رشاش أوتوماتيكي.

Scar-L Rifle مثل M416، هذه نسخة طبق الأصل، لكن المدى الطويل أضعف قليلاً.

بندقية QBZ95 هذا السلاح متاح فقط على خريطة Sanhok. السلاح بطيء نسبيًا، لكنه اختيار جيد في بداية الصالة الرياضية.

بندقية G36C وهي موجودة فقط على خريطة Vikindi، ونأمل أن نجدها قريبًا في جميع خرائط السلاح، لأن قوتها وسرعتها في إطلاق النار مهمان نسبيًا.

بنادق هجومية

موقع منطقة سهمي هو منطقة قتال منفصلة فيها الكثير من المعارك، وهناك أسلحة وبنادق هجومية كبيرة مطلوبة بشدة في منطقة البنادق الهجومية في سانهوك، والبنادق الهجومية في بوشينكي، والبنادق الهجومية في إرانجل. في PUBG Mobile في جميع أنحاء العالم، هذه واحدة من أكثر الألعاب المميزة التي يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص، تعتبر منطقة Bushenki ومنطقة Sanhok واحدة من المناطق التي لديها بنادق هجومية عالية الجودة يبحث عنها الكثيرون، وواحدة من أهم هذه الأسلحة التي يبحث عنها عشاق لعبة PUBG Mobile.

بنادق هجومية

بندقية هجومية MK47، الاسم الشائع MK47 – CMMG.

بندقية هجومية M762، الاسم الشائع BERYL M762.

بندقية (جروزا)، الاسم الشائع ОЦ-14 “Гроза”.

بندقية (AKM) الاسم الشائع AKM.

البندقية (SCAR-L) الاسم الشائع للبندقية الهجومية لقوات العمليات الخاصة.

البندقية (M416) الاسم الشائع Heckler & Koch HK416.

البندقية (M16A4) الاسم الشائع M16A4.

بنادق pubg

هناك العديد من الأنواع التي يمكن العثور عليها في البنادق في pubg mobile لذلك اخترنا أفضل مكان نذهب إليه بالبنادق والبنادق أو القناصة في pubg، وبنادق القنص في pubg mobile، ما هي بنادق pubg المتنقلة [بنادق الصيد]+13، وذلك لإظهار مدى قوة وإبداع هذا السلاح في حال استخدامه في هذه المنطقة، حيث يعتبر حاليًا من أكبر أنواع البنادق الصغيرة وأفضلها في عربة الترولي الصغيرة

بنادق pubg

Win94 Shotguns هذا هو أحد أهم أنواع الأسلحة في لعبة PUBG Mobile، والتي تتبع أنواع البنادق. وتتميز بقوة طاقتها تصل إلى 66٪، ومعدل إطلاقها 11٪، ومدى الرماية 79، وسعة التخزين ثماني طلقات، وثباتها حتى معدل الثلاثين.

البنادق S686 وهي من البنادق المهمة التي تتعقب 12 رصاصة من عيار، وتصل طاقتها إلى 59٪، ومعدل إطلاقها يصل إلى 7، ومداها يصل إلى 13، ما يعني أنها تستخدم عن قرب وليس عن بعد.، وقدرته طلقتان فقط، وثباته حتى 11.

بنادق S12K وهي نوع مهم من البنادق، لكنها تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القوة، حيث تبلغ طاقتها 90٪، ومعدل إطلاقها يصل إلى 14٪، ومداها 9، وسعتها التخزينية خمسة فقط، وثباتها منخفضة، حتى 6 فقط.

أنواع البنادق الهجومية

كانت قائمة أسلحة الصيد في Buggy على النحو التالي بينما توفر بنادق القنص بعيدة المدى فرصة أخرى أسرع لضرب هدفك، فإنها تنمو من تلقاء نفسها وتسارع في الوصول إليها.

أنواع البنادق الهجومية