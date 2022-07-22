بنده السَعُودِيْة عروض وتخفِيْضات إلى يوم 26 يوليو الجاري

باندا السَعُودِيْة عروض وخصومات، حيث أن هايبر بنده يفاجئنا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة كل يوم بأخبار عالم العروض والخصومات على أسعار العديد من المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية والعروض منتجات الألبانوالزيوت ومنتجات الأطعمة والمشروبات الأخرى، وسنناقش أدناه موضوعنا نظرة عامة كاملة على أبرز العروض فِيْ هايبر بنده بالمملكة العربية السَعُودِيْة حتى 26 يوليو. التفاصيل هنا.

عروض وتخفِيْضات بنده السَعُودِيْة (10 عروض صيفِيْة)

قبل يوم واحد نشرت بنده السَعُودِيْة عروضا وخصومات على منتج (آرلا) حَلْيب عضوي كامل، عبوة 1 لتر، بالإضافة إلى لتر حَلْيب قليل الدسم، بسعر رائع “10 ريال” للعلبة الواحدة. وذلك بدلا من سعره 13.15 ريال. هذا العرض ساري حتى 26 يوليو.

كَمْا أعلنت بنده السَعُودِيْة عن عروضها وخصوماتها على زيت الزيتون “نادك”، وعبوة (250 مل) بسعر 10 ريال أيضا، بدلا من 14.95 ريال سعودي. يتوفر هذا المنتج أيضًا بهذا السعر حتى 26 يوليو أو حتى نفاد الكَمْية.

صفقات الصيف (15 ريال)

وإليكَمْ عرض تقديمي عن “أمريكانا فانيلا سوبر رول” حيث تم عرض التابلتين بسعر 15 ريال سعودي. وذلك بدلا من 19.90 ريال.

وما زلنا على بيع 15 ريالا، حيث تم عرض كيس رقائق البطاطس لاي، وعرضت القطع الثلاثة كلها ب 15 ريالا بدلا من 19.90 ريالا. وكذلك عرض “ميني شوكولاتة تورتينا لوكرعبوة 90 جرام وعلبة واحدة بسعر 15 ريال بدلاً من 24.95 لكن جوز الهند حصري لأعضاء بنده.

وجباتك الخفِيْفة المفضلة فِيْ مكان واحد احصل عليها ب 15 ريال فقط مع عروض الصيف من #الباندا و ال # هايبر باندا

هذا العرض ساري من 20 إلى 26 يوليو 2022 أو حتى نفاد الكَمْية. pic.twitter.com/ODzJqYXfb0 – pandasaudi (PandaSaudi) 20 يوليو 2022

صفقات الصيف 20 ريال

وتحت لافتة مقابل 20 ريالاً فقط، قدمت بنده عروضها الساحرة التي قسمت ظهُور المنافسين، مثل علبة حَلْيب نادك. ممتلئ بالدهُونوالوعاء (4 × 1 لتر). هِيْ حزمة ترويجية بعشرين ريالاً فقط بدلاً من 23.95 حتى 26 يوليو أو حتى نفاذ الكَمْية.

وفِيْ عيار مفاجئ من الصفقات الصيفِيْة، تقدم Hyper Panda Saudi Arabia صفقات وخصومات فِيْ بار العصير. حيث تتكون علبة العصير من 18 زجاجة من عصير الفاكهة الأصلي المنعش بسعر عشرين ريالا فقط بدلا من 23.95. متوفر حتى 26 يوليو أو حتى نفاد الإمدادات.

وشوكولاتة جلاكسي مينيز المفضلة لدى النساء السعوديات. قدم باندا هايبر ماركت عرضًا له ال 20 ريال بدلا من 37.90 ريال للقرصين حتى يوم 26 أو حتى نفاد الكَمْية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يفاجأ هايبر بنده السَعُودِيْة جميع العملاء والأعضاء والمزيد. بمناسبة العام الهجري الجديد.