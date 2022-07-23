بنده العروض الاسبوعية وتخفِيْضات على المواد الغذائية لا تقاوم

يتم تخفِيْض الصفقات الأسبوعية بشكل كبير على مجموعة من المنتجات بما فِيْ ذلك الطعام، وتأتي صفقات Panda الصيفِيْة فِيْ أنواع مختلفة من المواد بما فِيْ ذلك المعكرونة وصفقات hyperpanda اليوم تختلف عن صفقات الأسبوع الماضي، حيث كان المتجر حريصًا على تلبية احتياجات الزوار، لذلك تم الإعلان عن ذلك. حول تقديم عدد كبير من المنتجات خلال هذا الأسبوع، وسنتعرف على عروض Panda 2022 الإلكترونية.

البند الصفقات الأسبوعية

أعلن هايبر بنده عن وجود تخفِيْضات صيفِيْة خلال الفترة الحالية، تتميز فِيْها الخصومات على معظم المنتجات التي يوافق الناس على شرائها، وهِيْ جزء من العروض الأسبوعية، وهِيْ كالتالي

خصومات على كريمة المراعي يمكنك الحصول على أربع قطع مكرونة بسعر عشرة ريال سعودي، وثلاث حبات من مكرونة قودي بسعر عشرة ريالات سعودية، وهُو سعر ثلاث قطع لحم تونة خفِيْف.

للحصول على ست حبات من الدقيق الناعم حجم العبوة كيلوغرام واحد، سيكون سعرها عشرين ريالاً سعودياً، أو للحصول على قطعة زيت زيتون تستخدم فِيْ الطبخ حجم العبوة لتر واحد. بسعر عشرين ريالا سعوديا وهُو نفس سعر حبة سكر ستيفِيْانا أو شوكولا ممزوجة بعلبة تحتوي على خمسة وثلاثين قرصا.

سعر لتر من كريمة الطبخ من المراعي عشرين ريالاً سعودياً، ومياه بيرين لكل علبة خمسة عشر ريالاً سعودياً، وصدور دجاج ساديا الطرية حبة كيلوغرامين بسعر 49.95 ريال سعودي ضمن العروض الجديدة.

بيع الباندا اليوم على اللحوم

يقدم هايبر بنده خصومات متنوعة على اللحوم فِيْ صفقات الفريزر الجديدة بأنواعها فهناك نصف كيلو لحم بقري هندي فِيْ مكعبات بسعر عشرة ريالات سعودية للبيع وهناك لحم هندي مفروم سعره عشرة ريال سعودي. ريال، وكذلك اللحم البقري البرازيلي المفروم، سعره فِيْ العروض الجديدة 24.95 ريال سعودي. .

أما فخذ الخروف الأسترالي منزوع العظم، فإن سعره فِيْ المبيعات 66.95 ريال للكيلو، ومن خلال المبيعات الأسبوعية يمكنك الحصول على موزة مع لحم خروف أسترالي منزوع العظم بسعر 48.95 ريال.