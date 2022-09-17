بنسبة 15%.. مصر ترفع رسوم عبور السفن بقناة السويس خلال 2023

أصدرت هِيْئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام المقبل 2023.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهِيْئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15٪ خلال عام 2023.

بينما سترتفع رسوم العبور لكل من سفن الصب الجاف وسفن الرحلات البحرية بنسبة 10٪، على أن يبدأ تنفِيْذ الزيادة المقررة اعتبارًا من يناير مطلع العام المقبل.

رسوم العبور لأنواع السفن العابرة لقناة السويس

وأكد الفريق ربيع حرص هِيْئة قناة السويس على تطبيق استراتيجية تسعير وتسويق متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهِيْئة وعملائها.

وأضاف أن هِيْئة قناة السويس تراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة من خلال آليات واضحة تشمل تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفورات التي تحققها القناة على السفن العابرة.

يتم ذلك بالتكامل مع المطبوعات الملاحية التي تصدرها الهِيْئة وتجددها وفق متغيرات الوقت الحقيقي لكل فئة من فئات السفن العابرة، مما يسمح بإجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فِيْ حال حدوث تغيير فِيْ الملاحة الملاحية. ظروف السوق، بطريقة تمكن من تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على قيادة القناة وجعلها الخيار الأفضل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.