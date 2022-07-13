بنصف المطلوب.. الغاز الروسي يتدفق إلَّى أوروبا عبر أوكرانيا رغم الحرب

على الرغم من الحرب، تواصل شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ضخ الغاز إلَّى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد الإغلاق المؤقت لخط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز عبر بحر البلطيق.

حجم التسليم المتفق عليه ليوم الأربعاء هُو 41.3 مليون متر مكعب، وهُو أقل من نصف الحجم المحتمل، وفقًا لمشغل شبكة الغاز الأوكرانية وجازبروم.

هذا الحجم هُو نفسه كَمْا كان فِيْ الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن إيقاف تشغيل Nord Stream 1 للصيانة حتى 21 يوليو يعَنّْي أنه قد تم بالفعل إرسال كَمْيات أكبر.

وفقًا للعقد، من الممكن تسليم 109.6 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا إلَّى أوروبا.

لكن شركة غازبروم تقول إن أوكرانيا تسمح فقط بعمليات التسليم، عبر خط أنابيب واحد، مما يسمح بمرور الغاز فقط عبر محطة سودجا، وفقًا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.