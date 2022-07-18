بنصف كيلو من الرقاق تمتعى بمذاق حَلْوى ام على بالقشطه اللذيذه بخطوات سهلة وسريعة

أم علي من أشهر الحَلْويات المصرية القديمة وأكثرها سهُولة والتي يحبها الجميع وانتشرت على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء البلاد العربية. أصبحت هذه الحَلْوى الأكثر شعبية فِيْ العالم العربي. عادة ما يتم تقديمها ساخنة. تسمى فِيْ غرب العراق بالخامية وفِيْ السودان تسمى فتة لبن. تشتهر بمذاقها الجيد. كَمْا أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفِيْدة للجسم، وأهمها أنه يحتوي على فِيْتامين هـ، وهُو أحد مضادات الأكسدة ويحافظ على صحة الجسم فِيْ صحة العين والبشرة، وأوميغا 3، الموجود فِيْ الجوز المضاد للالتهابات، وفِيْتامين. D الذي يعمل على دعم إنتاج مادة السيروتونين مما يحسن المزاج ويساعد على النوم، كَمْا يعمل على خفض نسبة الكوليسترول فِيْ الدم، ويحافظ على صحة العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين وهِيْ وجبة متكاملة وهِيْ مناسب كوجبة فطور أو عشاء صحيين أو كحَلْوى رائعة ذات نكهة خاصة. المذاق. الحَلْوى اللذيذة والخفِيْفة، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على أجمل وأروع حَلْويات بسيطة بطريقة سهلة.

يمكن تحضير طاجن ام علي بالقشطة اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة والمكونات التي لديك تحت تصرفك وهِيْ حَلْوى مصرية مشهُورة جدا أتت من العصر الأيوبي وهِيْ مصنوعة من مكونات بسيطة تحتوي على أوميغا 3. مفِيْد لتغذية خلايا الجسم وإعطائها التغذية السليمة حيث أنه يقوي جهاز المناعة يكون طعمه لذيذًا ومذاقًا رائعًا للغاية حيث لا يعرف الكثير منا طريقة أم علي بنفس الجودة والطعم المطبوخ مسبقًا لذا نقدم لك أسهل طريقة لجعل أم علي فِيْ المنزل.

طريقة عمل طاجين أم علي

مكونات الطاجين او علي

كيلو من الحَلْيب السائل

نصف كيلو تورتيلا جافة

كوب قشطة بلدي

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند مبشور

ملعقتان كبيرتان من الدهُون

كوب سكر

طريقة تحضير وتقديم طاجين أم علي

نأخذ أولاً الطاجن ونكسر التورتيلا الجافة ونضعها فِيْه، ثم نضيف المكسرات والزبيب وجوز الهند المبشور على وجه الكسرولة، ثم نكرر نفس الخطوات ونضع التورتيلا ثم المكسرات بحيث تكون الأغنى. وكسرولة غنية أو علي ثم فِيْ وعاء آخر نضع الحَلْيب والسكر وملعقة قشطة ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضيف الحَلْيب حتى نغطي الكسرولة ثم نضيف باقي الكَمْية الكريمة، ثم نضع الطاجين فِيْ الفرن حتى يتحول إلى لون ذهبي فاتح، ويقدم للعائلة كأفضل أنواع الحَلْوى المفِيْدة واللذيذة.