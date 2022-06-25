بنص الثمن تسوق مع لولو الرياض بأقوى العروض المختارة بأقل الأسعار

بنصف السعر تسوق فِيْ أسواق لولو الرياض فِيْ جميع المنتجات الغذائية وأنواع مختلفة من المنتجات المختلفة وبأسعار تنافسية بين جميع الأسواق الأخرى. يتم تقديم الخضار الطازجة والفواكه الطازجة اللذيذة. عروض اللحوم والأسماك متوفرة أيضًا بتشكيلة رائعة ومتنوعة، اشترها قبل نفاد المخزون فِيْ أقرب فرع لك من منطقة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

بنصف السعر، تسوق لولو الرياض بأفضل العروض وبأقل الأسعار

خيار سعودي سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال وفر 3.00 ريال.

دغري دجاج مجمد 10 قطع × 1 كيلو بسعر 169.95 ريال بدلاً من 203.00 ريال وفر 33.05 ريال.

3 حبات دقيق بكر لجميع الأغراض وزن حبة 1 كيلو بسعر 7.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال وفر 7.80 ريال.

كيس أرز بسمتي أبيض أبو كاس وزن 5 كيلو سعره 29.95 ريال بدلاً من 45.50 ريال يوفر 15.55 ريال.

مسحوق غسيل تايد بأنواعه، وزن 2.50 كجم، سعره 19.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال، وفر 18.55 ريال.

أربعة أيام خاصة من قسم اللحوم والأسماك فِيْ أسواق لولو الرياض

قسم الأسماك

فِيْليه الهامور الأبيض سعر الكيلو 69.90 ريال بدلاً من 99.90 ريال وفر 30.00 ريال.

غطاء السمك سعر الكيلو الواحد 13.90 ريال بدلاً من 19.90 ريال وفر 6.00 ريال.

جمبري مقشر سعر الكيلو 59.90 ريال بدلا من 69.90 ريال وفر 10.00 ريال.

جمبري المزارع الطازج سعر الكيلو 26.90 ريال بدلا من 32.90 ريال وفر 6.00 ريال.

سمك شيري صغير سعره 10.90 ريال بدلاً من 14.90 ريال وفر 4.00 ريال.

قسم اللحوم المشكلة

النعيمي لحم أنثى كامل وزنه 21-25 كيلو بسعر 689.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال يوفر 310.00 ريال.

لحم بقري محَلْي سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال وفر 6.95 ريال.

لحم نعيمي شاه بالعظم مفروم 29.95 ريال بدلاً من 48.90 ريال وفر 6.95 ريال.

لحم غنم هندي مقطع عظم سعر الكيلو 49.95 ريال بدلاً من 93.90 ريال باستثناء 13.95 ريال.

لحم بقري باكستاني بالعظم سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 32.90 ريال باستثناء 7.95 ريال.

لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 10.95 ريال.

صفقات البقالة والبقالة