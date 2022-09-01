بنفِيْكا البرتغالي يخطف بروكس من النصر.. “التفاصيل الكاملة”

كشفت معلومات صحفِيْة، اليوم الخميس، عَنّْ آخر التطورات فِيْ انتقال الدولي الأمريكي جون بروكس لصفوف نادي النصر، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

انتهى موسم الانتقالات الصيفِيْ فِيْ دوري روشان السعودي، أمس الأربعاء، فِيْ نهاية شهر أغسطس.

تعاقد النصر “مجاناً” مع 4 صفقات أجنبية كبرى. وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليز والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

بدأ النصر مسيرته فِيْ دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023، بفوزه على الوحدة 1-0، سجله الكاميروني فنسنت أبو بكر.

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مصير صفقة بروكس

أكدت تقارير إعلامية أن المدافع الأمريكي جون أنتوني بروكس موجود فِيْ البرتغال فِيْ الوقت الحالي للتوقيع مع نادي بنفِيْكا البرتغالي بعقد لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافِيْ بعد موافقة المدرب روجيه شميت.

بروكس غير مرتبط بأي ناد فِيْ الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم نادي فولفسبورج.

خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 146 مباراة مع فولفسبورج، وسجل 7 أهداف وتحويل 5 أخرى.

مع هِيْرتا برلين، لعب بروكس 130 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع هدفِيْن آخرين.

يذكر أن نادي النصر كان بصدد التعاقد مع بروكس بناء على توصية من مدرب المنتخب الفرنسي رودي جارسيا، لكن المفاوضات بين إدارة موصلي المعمر واللاعب لم تؤت ثمارها.

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