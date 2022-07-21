بنك إنجلترا المركزي للبنوك استعدوا لأوقات أصعب

قال الرئيس التنفِيْذي لبنك إنجلترا ناثانيال بنيامين يوم الأربعاء إن البنوك الاستثمارية يجب أن تستعد لأوقات عصيبة من خلال إبعاد المخاطر بشكل مناسب عَنّْ عملائها.

وكشفت البيانات المنشورة اليوم الأربعاء، أن التضخم فِيْ إنجلترا ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا عَنّْد 9.4٪.

وقال أندرو بيلي، وهُو محافظ، إنه لن يكون هناك “ماذا لو أو لكن” عَنّْدما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الائتمان لعملاء البنوك.

صرح بنيامين أنه كان هناك جيل من المصرفِيْين الذين لديهم خبرة فقط فِيْ التعامل مع بيئة اقتصادية ملائمة إلَّى حد كبير عَنّْدما كانت البنوك لديها “مصالح” كبيرة جدًا، والآن يتعين على البنوك أن تتعلم التعامل مع وضع مختلف.