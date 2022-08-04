بنك إنجلترا نحو أكبر زيادة فِيْ أسعار الفائدة منذ 27 عاما

اقترب بنك إنجلترا يوم الخميس من رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، بينما رفعت البرازيل أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

يحاول بنك إنجلترا كبح معدلات التضخم المرتفعة عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة على الجنيه البريطاني، حتى لا يصاب الاقتصاد البريطاني بالشلل والركود خلال الفترة المقبلة.

1.75٪ معدل الفائدة بعد الزيادة

توقع مستثمرون واقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلَّى 1.75٪، وهُو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 فِيْ بداية الأزمة المالية العالمية، عَنّْدما أعلن قراره فِيْ الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. .

ارتفع معدل التضخم الأساسي فِيْ بريطانيا إلَّى 9.4٪، وقد يصل إلَّى 15٪ فِيْ أوائل عام 2023، وفقًا لمؤسسة ريزوليوشن، حيث تتضافر تداعيات العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا مع ضغوط ما بعد الوباء على الاقتصاد العالمي.

فِيْ يونيو، قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر، إنه سيتصرف بحزم إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر استمرارًا.

منذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم لدى الجمهُور بشكل طفِيْف، وخُطط تسعير الشركات معتدلة، الأمر الذي قد يعطي لجنة السياسة النقدية حالة للالتزام بتحرك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

لكن الضغط على محافظ البنك أندرو بيلي وزملائه اشتد بعد الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة التي وافق عليها الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، مما أضعف قيمة الجنيه، مما قد يؤدي إلَّى تفاقم التضخم.

قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي فِيْ ING “نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الاسترليني، وفِيْ هذا السياق لا يريدون أن يكونوا دخيلًا من خلال عدم الانضمام إلَّى نادي 50 نقطة أساس”.

أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الاثنين أن أكثر من 70٪ من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة نصف نقطة مئوية.

فِيْ أحدث توقعاته فِيْ مايو، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع عدم نمو الاقتصاد البريطاني تقريبًا قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

أسعار الفائدة البرازيلية عَنّْد أعلى مستوى لها منذ عام 2017.

رفع البنك المركزي البرازيلي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترك الباب مفتوحًا لزيادة أقل فِيْ سبتمبر.

رفعت لجنة صنع السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلَّى 13.75٪، وهُو أعلى مستوى منذ يناير 2017، تماشيًا مع توقعات 23 من 29 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم.