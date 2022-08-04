بنك إنجلترا يتجه لإقرار أكبر زيادة فِيْ أسعار الفائدة منذ 1995

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 يوم الخميس، حتى مع تصاعد خطر الركود، فِيْ محاولة لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح جزءًا من الاقتصاد.

يتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلَّى 1.75٪، وهُو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 فِيْ بداية الأزمة المالية العالمية، عَنّْدما أعلن قراره فِيْ الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

ارتفع معدل التضخم الأساسي فِيْ بريطانيا إلَّى 9.4٪، وقد يصل إلَّى 15٪ فِيْ أوائل عام 2023، وفقًا لمؤسسة ريزوليوشن، حيث تتضافر تداعيات الُغُزو الروسي لأوكرانيا مع ضغوط ما بعد الوباء على الاقتصاد العالمي.

فِيْ يونيو، قال بنك إنجلترا، الذي رفع بالفعل تكاليف الاقتراض خمس مرات منذ ديسمبر، إنه سيتصرف بقوة إذا أصبحت ضغوط التضخم أكثر استمرارًا.

منذ ذلك الحين، تراجعت توقعات التضخم لدى الجمهُور بشكل طفِيْف، وخُطط تسعير الشركات معتدلة، الأمر الذي قد يعطي لجنة السياسة النقدية حالة للالتزام بتحرك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

لكن الضغط على محافظ البنك أندرو بيلي وزملائه اشتد بعد الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة التي وافق عليها الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، مما أضعف قيمة الجنيه، مما قد يؤدي إلَّى تفاقم التضخم.

وقال جيمس سميث الخبير الاقتصادي فِيْ آي إن جي “نعلم أنهم قلقون بشأن الجنيه الاسترليني، وفِيْ هذا السياق لا يريدون أن يكونوا دخيلا من خلال عدم الانضمام إلَّى النادي المكون من 50 نقطة أساس”.

أظهر استطلاع لرويترز نشر يوم الاثنين أن أكثر من 70٪ من 65 اقتصاديا يتوقعون زيادة نصف نقطة مئوية.

فِيْ أحدث توقعاته فِيْ مايو، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع عدم نمو الاقتصاد البريطاني تقريبًا قبل عام 2025 على أقرب تقدير.