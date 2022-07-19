بنك التسليف قرض الأسرة كم المبلغ وما هي شروطه والأوراق اللازمة

بنك الائتمان القرض العائلي كم هو المبلغ هذا ما نهتم بتقديمه من خلال مقالتنا حول حيث قيمة المبلغ الذي كان بنك التنمية الاجتماعية أو كما كان يسمى في السابق بنك التسليف والادخار ليمنحه للأسرة كقرض يعتمد على بعض العوامل التي نتعامل معها فيما بعد، حيث يضمن البنك العديد من برامج التمويل المختلفة لجميع الفئات الاجتماعية، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث أن الهدف من هذه التمويلات هو توفير جميع الاحتياجات الأساسية التي تمكنهم من عيش حياة كريمة.

قرض الأسرة من بنك الائتمان كم

يقدم بنك الائتمان العديد من القروض الخاصة المختلفة للمواطنين السعوديين. يعتبر قرض الأسرة من بين هذه القروض التي يقدمها بنك الائتمان. يمنح القرض للأسر السعودية ذات الدخل المحدود والتي لا تكفي لسداد المتطلبات الشهرية للأسرة السعودية.

حيث أن الهدف الأساسي للقرض هو تخفيف الأعباء التي تواجهها الأسر السعودية غير القادرة على الحصول على متطلبات الحياة، وتتراوح قيمة القرض المقدم من البنك المقرض من ثمانية عشر ألف ريال سعودي إلى ستين ألف ريال سعودي.

يختلف مبلغ القرض بناءً على قيمة الراتب الشهري والالتزامات الشهرية والبدلات، ويحدد البنك قيمة الأقساط الشهرية بناءً على القيمة الفعلية للقرض، حيث تكون قيمة القسط المحدد على الثمانية عشر. قرض الشهر اربعمائة ريال سعودي.

تختلف قيمة القسط حسب قيمة القرض. إذا كانت قيمة القرض ثلاثين ألف ريال، فإن قيمة القرض تصل إلى خمسمائة ريال سعودي، وبذلك نكون قد أجبنا على سؤال بنك التسليف، القرض العائلي، كم هو المبلغ.

قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التسليف، القرض العائلي، كم هو سؤال تبحث عنه الكثير من العائلات في المملكة، فهو تمويل خاص لاحتياجات الأسرة. المبلغ الذي خصصه البنك للحصول على القرض، حيث أدرج البنك هذه البرامج التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية لأحد الأسباب التالية

يتعارض هذا البرنامج مع الأهداف التأسيسية لبنك التنمية.

يعد البرنامج أحد الأهداف الإنمائية الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة.

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الفئة المستهدفة من القرض العائلي

يتخصص بنك التنمية في منح القروض العائلية للمواطنين من الجنسين من الذكور والإناث من حاملي الجنسية السعودية.

شروط الحصول على القرض العائلي

بنك التسليف، القرض العائلي، كم هو، قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة الشروط التي وضعها بنك التسليف والتي يجب توافرها للحصول على القرض العائلي من البنك، وأهمها هذه الشروط هي كالتالي

ألا يزيد الراتب الشهري للمواطن عن ألفي ريال سعودي.

يجب إدراج الأبناء الذكور حتى يتم تخصيص نصيبهم من المعاش. والمقصود بالأبناء من تقل أعمارهم عن أربع وعشرين سنة، باستثناء العامل أو المتزوجين، ويستثنى من ذلك الإناث سواء كانت عاملة أو متزوجة.

كما يمكن للمرأة الحصول على القرض في بعض الحالات إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها عدد من الأطفال وليس لها دخل من أي طرف.

الزوجة التي هجرها زوجها، بشرط أن يكون لديها سند شرعي يثبت ذلك، وفي حالة عدم وجود سند يثبت ذلك، يجب استبدالها بشهادة موقعة من شخصين تربطهما نفس العلاقة، و يجب أن يوافق البنك على هذه الشهادة.

يجب أن يكون عمر المرأة أكثر من ثلاثين عامًا للحصول على هذا القرض.

يجب تقديم سند خاص بالنفقة، ويجب أن يشهد بعض أعضاء العصبة.

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هل يمكن لموظفي الحكومة الحصول على قرض عائلي

أثناء البحث عن بنك ائتمان لقرض عائلي، كم هو المبلغ، سألنا سؤالاً هل يحق لموظفي الحكومة الحصول على هذا القرض، وكانت الإجابة نعم، ولكن يجب استيفاء بعض الشروط التالية

إحضار نموذج يتم تسليمه إلى البريد، ويجب كتابة اسم العميل والموظف بالإضافة إلى التوقيع والختم.

إحضار صورة من الهوية الشخصية للمواطن السعودي.

إحضار صورة من الهوية الشخصية للمواطن السعودي.

إحضار صورة من سجل الأسرة لغرض التقديم على القرض.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية وملء جميع بيانات التطبيق المتعلقة بالتوريد. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال جميع الأختام والتوقيعات من جميع الجهات المختصة، وتم تحديد فترة زمنية يتم خلالها تقديم الطلب وهي ستون يومًا.

يتم تقديم جميع الأوراق الرسمية الخاصة التي يحتاجها البنك، بالإضافة إلى رقم الحساب الأصلي، ويجب على البنك التصديق على جميع هذه الأوراق بختم البنك.

يجب تقديم كشف حساب عائلي مع الحرص على توضيح الراتب خلال مدة ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم تصديقه من قبل البنك من خلال توقيع مدير البنك أو استخدام ختم البنك.

يجب على الفرد تقديم بيان مفصل لجميع الأطفال الذكور من سن الثامنة عشرة إلى سن الرابعة والعشرين.

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شروط التقديم على تمويل الأسرة لموظفي القطاع الخاص

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض لموظفي القطاع الخاص وهي

صورة من هوية العميل.

نسخة من القيد العائلي.

صورة من بطاقة هوية الكفيل.

يجب عليك تقديم نموذج خاص لتسليم البريد.

يجب تقديم نموذج إلكتروني مكتمل.

صورة توضح عدد الأبناء الذكور داخل الأسرة مع رواتبهم الشهرية.

أرسل أقل نسبة من رقم الحساب بصيغة IBAN.

يجب تقديم بيان بالراتب لمدة ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم التوقيع عليه من قبل صاحب العمل.

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كم من الوقت يستغرق قرض الأسرة

بعد أن قدم لك بنك الائتمان القرض العائلي، كم هو المبلغ، سنعرف مدة إجراءات الحصول على القرض

أعلن بنك الائتمان داخل المملكة العربية السعودية عن إجراءات الحصول على تمويل قرض الأسرة المقدم من البنك.

حيث أن الوقت المطلوب للحصول على القرض هو من سبعة إلى عشرة أيام، من تاريخ تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بطلب القرض.

يحتاج البنك هذه المرة حتى يتمكن البنك من ة جميع الأوراق المتعلقة بطلب القرض، حتى يتمكن البنك من التأكد من مدى استحقاق العميل للقرض لذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية.

ملخص المقال بنك التسليف قرض العائلة كم هو المبلغ