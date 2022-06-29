بنك التنمية الاجتماعية اعتماد مسار تمويل منسوبي القطاع غير الربحي

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، قناة تمويلية لموظفي القطاع غير الربحي من خلال اعتماد أصحاب عملهم في بوابة الجهات الحكومية بالبنك، كمستفيدين من التمويل، وفق إجراءات سهلة ومؤتمتة.

اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية

كما أبرم البنك اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي بهدف تعظيم الفائدة وضمان استفادة جميع القطاعات غير الربحية من خدمات ومنتجات البنك المختلفة. لتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع في الحصول على الخدمات المصرفية، وقد وقع الاتفاقية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومدير عام المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي في جمهورية مصر العربية. ربح أحمد بن علي السويلم، وكانت جلسة تعريفية حول الطريقة الجديدة لتمويل العاملين في القطاع غير الربحي، وكيف يمكنهم الحصول على منتجات التمويل الاجتماعي والإنتاجي من البنوك، مثل تمويل الزواج والأسرة والتمويل. الترميم، فضلاً عن فرصة الاستفادة من المنتجات المستقلة والشركات الناشئة.

دعم القطاع غير الربحي

من جهته، أكد المدير التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد أن أهداف هذه الاتفاقية ستنعكس بشكل مباشر على القطاع غير الربحي من خلال تمكين موظفيها بكافة فرص وموارد التطوير، الأمر الذي من شأنه تحسين فرص الاستثمار في الكادر البشري من خلال خلق. بيئة عمل آمنة تلبي جميع احتياجاتك وتملأ فجوة. ندرة قنوات التمويل المتاحة للموظفين في القطاع غير الربحي.