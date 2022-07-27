بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط كفالة موظفي القطاع الخاص

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن شروط قبول كفالة موظفي القطاع الخاص لمستفيدي البنوك الآخرين الراغبين في الحصول على قرض زواج.
شروط الراعي
تلقت خدمة المستفيدين استفساراً عن شروط الكفيل جاء فيه “هل يجب أن يكون الضامن موظفاً عمومياً أم عادياً منتسباً إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بقرض الزواج” ورد بالقول “تقبل كفالة صاحب عمل عامل القطاع الخاص سواء كان مقترض أو ضامن إذا كان يعمل في أي من الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50٪ وتمت الموافقة عليها من قبل الدولة. مصرف.
شروط قرض الزواج
بشكل عام، يشترط البنك الشروط التالية للحصول على القرض
- يكون الزواج للمرة الأولى باستثناء من توفيت زوجته الوحيدة أو طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذا كنت تحمل جنسية دولة غير دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب عليك الحصول على موافقة على هذا الزواج من السلطة المختصة.
- إحضار عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة بشرط ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرتين.
- تاريخ حساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري
- يتم احتساب المصطلح من تاريخ تقديم الطلب.
- للاطلاع على باقي شروط القروض لموظفي القطاع الخاص يمكنكم زيارة هذا الرابط.