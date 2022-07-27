بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط كفالة موظفي القطاع الخاص

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن شروط قبول كفالة موظفي القطاع الخاص لمستفيدي البنوك الآخرين الراغبين في الحصول على قرض زواج.

شروط الراعي

تلقت خدمة المستفيدين استفساراً عن شروط الكفيل جاء فيه “هل يجب أن يكون الضامن موظفاً عمومياً أم عادياً منتسباً إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بقرض الزواج” ورد بالقول “تقبل كفالة صاحب عمل عامل القطاع الخاص سواء كان مقترض أو ضامن إذا كان يعمل في أي من الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50٪ وتمت الموافقة عليها من قبل الدولة. مصرف.

شروط قرض الزواج

بشكل عام، يشترط البنك الشروط التالية للحصول على القرض