بنك التنمية الاجتماعية يرفع قيمة قرض الأسرة وقرض الزواج

بنك التنمية الاجتماعية، مما يوفر عددًا كبيرًا من خدمات التمويل لجميع عملائه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين هذه الخدمات القروض التي يقبلها كثير من الناس فِيْ المملكة، بما فِيْ ذلك قرض الأسرة وقرض الزواج، وبنك الائتمان المعروف باسم أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن زيادة قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال سعودي. وزاد أيضا قرض الزواج ليبلغ راتبه الشهري من 12500 ريال إلى 14500 ريال، وهذا ما يفعله البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، إنه متعة للكثيرين. وقد أعلن البنك عن الشُروطْ والأحكام الخاصة بتمويل الأسرة والزواج والتي سنشرحها خلال هذا المقال.

بنك التنمية الاجتماعية يرفع قيمة قروض الأسرة والزواج

يتميز بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم البنك السعودي للتسليف والادخار بتقديم قروض متنوعة تشمل قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم والقرض العقاري والقروض الأخرى. الإقبال على بنك التنمية الاجتماعية كبير وسنوضح الشُروطْ التي يجب أن يتوافرها كل من يريد الحصول على قرض عائلي وقرض زواج بعد زيادة قيمتهما فِيْ المملكة.

شُروطْ قرض الأسرة

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب تاريخ ائتماني قوي.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 14،500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز دخل الأسرة للفرد 3000 ريال.

للمرأة الحق فِيْ التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة ولديها طفل أو أكثر.

شُروطْ الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية