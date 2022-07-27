بنك التنمية الاجتماعيه قرض الأسرة يصل إلى 100 ألف ريال إذا توافرت هذه الشُروطْ

أعلن بنك التنمية الاجتماعية لزيادة التمويل قرض عائلي 100 ألف ريال بعد 60 ألف ريال، لكن هذا يتطلب توافر شُروطْ مختلفة، إذ ذهب القرض الأسري للمواطنين الموجودين على قائمة الدخل المحدود لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة الإضافِيْة التي زادت فِيْ هذه الفترات، خاصة بعد ذلك. الأزمة الاقتصادية العالمية والتي نتج عنها ارتفاع سيئ السمعة فِيْ الأسعار، حيث قدمت تسهِيْلات فِيْ سداد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات، ثم سنعرف شُروطْ الحصول على تمويل بقيمة 100،000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية. .

القرض العائلي من بنك التنمية الاجتماعية

القرض العائلي هُو أحد منتجات بنك التنمية الاجتماعية الذي يستهدف فئات من السعوديين والسعوديين من مختلف الشرائح ممن تنطبق عليهم الشُروطْ، حيث نص على أنه من أجل الاستفادة من تمويل الأسرة بقيمة 100 ألف ريال، يجب ألا يكون الراتب الشهري. تتعدى 14،500 ريال بحيث لا تتجاوز مساهمة الفرد داخل الأسرة 3،000 ريال شهرياً للتمويل مزايا عديدة أبرزها عدم وجود رسوم إدارية والإيداع إلكتروني من خلال التسجيل فِيْ بنك التنمية الاجتماعية، ولا يحتاج لزيارة الفرع، كَمْا أنه معفى من دفع الرسوم فِيْ حالة الوفاة والعجز الكلي وذلك حسب شُروطْ وثيقة التأمين.

شُروطْ قرض الأسرة

يشترط لحصول المتقدم على تمويل بقيمة 100،000 ريال من قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عامًا.

لديك تاريخ ائتماني قوي.

ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 14،500 ريال.

يجب أن يكون نصيب الفرد داخل الأسرة من إجمالي الدخل الشهري بحد أقصى 3000.

يحق للمطلقات والأرامل اللائي يعولن أطفالهن التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي.

طلب قرض عائلي بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للمواطنين التقدم إلى بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض عائلي عبر البوابة الإلكترونية على النحو التالي

افتح الرَابِطْ بنك التنمية الاجتماعية. الضغط على “الدخول عبر البوابة الوطنية”. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر الخاص بك. أدخل رمز الصورة المرئية، ثم انقر فوق تسجيل الدخول. أدخل رمز التأكيد، ثم انقر فوق متابعة. انتقل إلى صفحة منتج بنك التنمية الاجتماعية، ثم اختر قرض الأسرة. ابدأ فِيْ التقديم على القرض وتسجيل البيانات المطلوبة له. وفقًا للشُروطْ والأحكام.

بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للمواطن الذي تمكن من إنشاء حساب على بوابة بنك التنمية الاجتماعية الدخول عن طريق إدخال رَابِطْ الدخول len.sdb.gov.sa، ثم اختيار الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد، ثم يقوم المستخدم بكتابة الاسم وكلمة المرور و ثم اضغط على زر الدخول ثم يطلب النظام كتابة كود التأكيد المرسل على رقم الجوال للتتبع، وبذلك تكتمل خطوات الإدخال، الآن أنت متاح للتقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية.