بنك الرياض| تمويل شخصي بإثبات الدخل الإضافِيْ 1443 ورَابِطْ التقديم

يمنح بنك الرياض العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستفادة منها على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من التمويل، ونعرض من خلال هذا المقال أنواع التمويل التي يقدمها البنك، سواء كان تمويلًا شخصيًا أم عقاريًا. التمويل والتمويل التربوي، والهدف منه الحصول على تمويل سريع، ولا بد من سداد الديون وتلبية احتياجات المواطن الذي يطلب التمويل، ولكل تمويل بعض المزايا الخاصة به، من بينها أن له هامش ربح تنافسي، وأحكامه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويخضع بنك الرياض لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، ومن خلال موقعنا الإلكتروني Educame، نوضح لجميع متابعينا كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي مع إضافِيْ. إثبات الدخل 1443 والرَابِطْ الخاص بالتقديم.

التمويل الشخصي مع إثبات الدخل الإضافِيْ

يتطلع بنك الرياض باستمرار إلى تقديم أحدث أنواع التمويل السريع، بما فِيْ ذلك التمويل الشخصي مع إثبات دخل إضافِيْ. لها حجتها الخاصة، ومن خلال موقعنا التعليمي نظهر لكل متابعينا من خلال هذا المقال مزايا وشُروطْ التمويل. .

مزايا التمويل الشخصي مع إثبات الدخل الإضافِيْ

يشتمل التمويل على العديد من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها بمجرد اتباعك لخطوات التطبيق، ونقدم لك هذه المزايا خلال هذه المقالة لتستفِيْد منها، وهِيْ

أحكامه متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

هامش ربح تنافسي

مدة التمويل تصل إلى 60 شهر مع التمتع بنظام التقسيط

إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على تمويل العملاء مقابل تحويل الراتب فِيْ حالة الوفاة (لا قدر الله)

موافقة مبدئية فورية.

شُروطْ الحصول على التمويل الشخصي

إمكانية الحصول على تمويل لجميع عملاء بنك الرياض سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الحصول على تمويل بحد أقصى 3 مليون ريال ولا يزيد عن ذلك. يبدأ عمر المتقدم من 18 سنة للسعوديين، وبالنسبة لغير السعوديين الحد الأدنى للسن من 22 سنة إلى 72 سنة للمتقاعدين. يتم سداد التمويل خلال 60 شهرًا. إيداع الراتب فِيْ بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. الحد الأدنى الصافِيْ للأجور حسب القطاع.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي مع إثبات الدخل الإضافِيْ