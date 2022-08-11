بنك الكويت المركزي يقرر رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلَّى 2.75%

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.5٪ إلَّى 2.75٪، اعتبارًا من يوم الخميس، مع تعديل معدلات متفاوتة فِيْ معدلات التدخل فِيْ السوق النقدية المطبقة حاليًا على جميع فترات سعر الفائدة. بنية.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، فِيْ بيان، إن التعديل فِيْ معدلات التدخل يشمل إعادة الشراء والسندات والتوريق ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلَّى الأدوات العامة. أدوات الدين.

وأضاف الهارون أن القرار جاء فِيْ ظل التطورات الأخيرة فِيْ الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسها على الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ دولة الكويت.

وأوضح أن القرار جاء أيضًا فِيْ ضوء أحدث البيانات المصرفِيْة والنقدية المحلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير فِيْ 28 يوليو 2022.

وذكر أنه عَنّْد اتخاذ القرار تم الأخذ فِيْ الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة جادة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية ومواكبة التطورات فِيْ البلاد. معدلات فائدة عالمية كبرى وفق المنهج التدريجي فِيْ تحريك سعر الخصم من أجل تعزيز البيئة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة القطاعات غير الحكومية. النفط، وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على جاذبية العملة كَمْصدر موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية فِيْ الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي إجراءات إضافِيْة ضرورية لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ دولة الكويت.