بنك الكويت المركزي يقرر رفع سعر الخصم ربع نقطة

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75٪ إلَّى 3٪ اعتباراً من يوم غد الخميس وإجراء تعديل بمعدلات متفاوتة فِيْ معدلات التدخل فِيْ السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع فترات هِيْكل سعر الفائدة.

قال باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي فِيْ تصريح صحفِيْ، اليوم الاربعاء، ان تعديل معدلات التدخل يهدف الى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفِيْ والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وخلق بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، مع مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية فِيْ السوقين المحلي والدولي لاتخاذ أي إجراءات إضافِيْة ضرورية لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ دولة الكويت.

جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم بواقع 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪ من 2.5٪.

يسعى البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم، مع الحد من تأثير قراراته على النمو الاقتصادي، بناءً على قوة سوق العمل، والتي تدل على بيانات مطالبات البطالة والبطالة، مع مراعاة بيانات مبيعات التجزئة.

فِيْ السابق، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، و 75 نقطة أساس فِيْ يوليو، ليرتفع معدل الفائدة إلَّى ما بين 2.5٪ و 2.75٪، مقارنة بـ 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 8.3٪ فِيْ 12 شهرًا حتى أغسطس، حيث تباطأ نمو التضخم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات لا تزال أعلى من التوقعات عَنّْد 8٪ على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 8.5٪ فِيْ يوليو. .

سيواصل الاحتياطي الفِيْدرالي معركته ضد التضخم القياسي “بأي ثمن” لخفض الأسعار وتخفِيْف العبء عَنّْ المستهلكين الأمريكيين، وفقًا لنائب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي لايل برينارد.

يشار إلَّى أن هدف الاحتياطي الفِيْدرالي هُو خفض التضخم إلَّى 2٪ فقط.