بنك بوبيان ومجموعة زين الكويتيين يشكلان تحالفا لتأسيس بنك رقمي

أعلن بنك بوبيان الكويتي ومجموعة زين موبايل للاتصالات الكويتية، اليوم الخميس، فِيْ بيانين منفصلين للبورصة، عَنّْ تشكيل تحالف مع مستثمرين آخرين لتأسيس بنك رقمي تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

كان “المركزي” الكويتي قد أعلن فِيْ نهاية شهر يناير الماضي أن الشركات الراغبة فِيْ الحصول على ترخيص مصرفِيْ لإنشاء بنوك رقمية يجب أن تقدم طلباتها فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية يونيو 2022، بشرط أن يفصح “المركزي” عَنّْ الطلبات التي تستوفِيْ الشروط المطلوبة. الشروط بنهاية العام.

وكانت الشركة قد أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على تقديم طلب إلَّى بنك الكويت المركزي للحصول على ترخيص بنك رقمي.

وتشهد دول الخليج سباقًا متسارعًا لإنشاء البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والرقابية لاستيعاب الشكل الجديد للمؤسسات المصرفِيْة، والذي يعتمد عليه لتسريع التحول الرقمي فِيْ القطاع المصرفِيْ وزيادة الشمول المالي.