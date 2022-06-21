بنك ساب يقدم التمويل الشخصي للمتقاعدين يصل إلى 2 مليون ريال الشروط والاوراق

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن تمويل سريع لسداد جميع الديون ، حيث يوفر بنك ساب التمويل الشخصي للمتقاعدين حتى 2 مليون ريال ولفترة سداد تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح بسيط للغاية. التطبيق وأهم مميزاته والرابط إلى التطبيق في المقال ، حيث يعتبر بنك ساب السعودي من البنوك المهمة في المملكة والذي يقدم المساعدة للمواطنين السعوديين ودائما يلبي احتياجاتهم واحتياجاتهم من وتقدم أسرهم العديد من التمويلات بتسهيلات كبيرة في السداد وهامش ربح أقل ، وجميع تمويلها خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. سعوديون متقاعدون ، تمويل شخصي جديد ، بشروط وأحكام يجب توفرها من قبل الراغب في الحصول على تمويل شخصي.

شروط التقديم على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة في حال عمله في القطاع الخاص ولا يزيد عن 60 سنة.

يشترط أن يستفيد المواطن السعودي والمقيم الوافد من التمويل الشخصي.

إذا كان المتقدم موظفًا سعوديًا يعمل في القطاع الحكومي ، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 58 عامًا كحد أقصى.

أن لا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 4000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

كما يشترط أن يكون العميل قد أمضى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل.

كما يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمواطن الراغب في الحصول على تمويل عن 3000 ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب:

يشترط على المتقاعد تقديم أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية ، ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يشترط ألا يقل الراتب التقاعدي للمواطن عن 3000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون عمر المواطن 40 سنة كحد أدنى ، و 67 سنة كحد أدنى ، ولا يزيد عن ذلك.

مزايا الحصول على التمويل من بنك ساب:

لتمويل المتقاعدين من بنك ساب عدة مزايا من أهمها: