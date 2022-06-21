بنك ساب يقدم التمويل الشخصي للمتقاعدين يصل إلى 2 مليون ريال الشروط والاوراق

يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن تمويل سريع لسداد جميع الديون ، حيث يوفر بنك ساب التمويل الشخصي للمتقاعدين حتى 2 مليون ريال ولفترة سداد تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح بسيط للغاية. التطبيق وأهم مميزاته والرابط إلى التطبيق في المقال ، حيث يعتبر بنك ساب السعودي من البنوك المهمة في المملكة والذي يقدم المساعدة للمواطنين السعوديين ودائما يلبي احتياجاتهم واحتياجاتهم من وتقدم أسرهم العديد من التمويلات بتسهيلات كبيرة في السداد وهامش ربح أقل ، وجميع تمويلها خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. سعوديون متقاعدون ، تمويل شخصي جديد ، بشروط وأحكام يجب توفرها من قبل الراغب في الحصول على تمويل شخصي.
شروط التقديم على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب:
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة في حال عمله في القطاع الخاص ولا يزيد عن 60 سنة.
- يشترط أن يستفيد المواطن السعودي والمقيم الوافد من التمويل الشخصي.
- إذا كان المتقدم موظفًا سعوديًا يعمل في القطاع الحكومي ، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 58 عامًا كحد أقصى.
- أن لا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 4000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك
- كما يشترط أن يكون العميل قد أمضى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل.
- كما يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمواطن الراغب في الحصول على تمويل عن 3000 ريال سعودي.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب:
- يشترط على المتقاعد تقديم أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية ، ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- يشترط ألا يقل الراتب التقاعدي للمواطن عن 3000 ريال سعودي.
- كما يشترط أن يكون عمر المواطن 40 سنة كحد أدنى ، و 67 سنة كحد أدنى ، ولا يزيد عن ذلك.
مزايا الحصول على التمويل من بنك ساب:
لتمويل المتقاعدين من بنك ساب عدة مزايا من أهمها:
- من مميزات بنك ساب أنه يتميز بإمكانية الحصول على التمويل بشكل سريع والقدرة على الصرف بدقة وسرعة حسب الإجراءات المتبعة والميسرة.
- أحكام تمويل ساب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- إمكانية التمويل بحد أقصى 2 مليون ريال سعودي.
- بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون كفيل.
- يتم السداد على فترات طويلة تصل إلى خمس سنوات.
- يحصل المستفيد على التمويل بمجرد تقديمه موافقة فورية على طلب التمويل الشخصي من بنك ساب.
- التمويل متاح لعملاء ساب لسداد مديونية البنوك الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.
- يمكن لعملاء بنك ساب الحصول على تمويل إضافي من البنك إذا دفع البنك 20٪ من قيمة التمويل الحالية.
- ومن أهم مزاياها اختيار طريقة الدفع وفترات السداد التي تتناسب مع دخله الشهري وقدراته.
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