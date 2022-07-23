بنك مصر يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. إليك التفاصيل

قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ على شهادات الادخار لمدة 5 و 7 سنوات اعتبارًا من بداية شهر يوليو، وفقًا لبيانات البنك.

يأتي ذلك بعد شهر من زيادة الشهادة ذات العائد المرتفع لمدة 3 سنوات بنسبة 3٪، والتي تزامنت مع تعليق شهادة العائد المرتفع بنسبة 18٪ لمدة عام واحد فِيْ نهاية مايو الماضي.

أوقف بنك مصر الشهادات التراكَمْية لمدة 5 و 10 سنوات تسدد عوائدها فِيْ نهاية الفترة، على عكس الشهادات الأخرى، بحسب موقع بنك مصر الإلكتروني.

يصل عدد الشهادات المقدمة فِيْ بنك مصر إلَّى 7 شهادات بمدد مختلفة تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات و 7 سنوات، مع بعد دوري بين شهري أو ربع سنوي أو سنوي، أو عائد متغير مرتبط بسعر الوديعة لدى المركزي. بنك مصر.

تفاصيل شهادات بنك مصر

شهادة القمة مدتها 3 سنوات بفائدة 13٪ سنويًا، ويتم سداد عائدها شهريًا على مدار مدتها، ويبدأ شرائها من ألف جنيه ومضاعفاتها دون حد أقصى.

شهادة “عائد ثابت” لمدة 5 سنوات بعائد 10٪ بعد قرار البنك برفعها من 9٪ فِيْ السابق، ويتم دفع العائد شهريًا، وقيمة الشهادة 1200 جنيه بدون حد أقصى للشراء .

شهادة مدتها 5 سنوات بعائد ثابت 10.5٪ بعد رفعها بنسبة 1٪ من قبل بنك مصر، ويتم دفع العائد سنويًا، ويكون سعر الشهادة ألف جنيه بدون حد أقصى للشراء.

شهادة 7 سنوات، ورفع العائد عليها إلَّى 10.75٪ بدلاً من 9.75٪ فِيْ السابق. يتم دفع العائد شهريًا، وتبلغ قيمة الشهادة 750 جنيهًا بدون حد أقصى للشراء.

شهادات بنك مصر ذات العائد المتغير

شهادة 3 سنوات ذات عائد متغير الحد الأدنى لمبلغ الشراء بشهادات بنك مصر ذات العائد المتغير 500 جنيه، دون حد أقصى للشراء، ويتغير معدل العائد يوميًا وفقًا لمؤشر البنك المركزي المصري قونية التي تمت الموافقة عليها. للإشارة إلَّى تحركات أسعار الفائدة

شهادة 3 سنوات بعائد تدفع كل ثلاثة أشهر سعر الشهادة ألف جنيه بدون حد شراء أقصى، بينما معدل العائد 11.5٪ سنويًا، وسعر الفائدة عليها مرتبط بمتوسط ​​سعر الممر فِيْ المركزي. بنك بنمو 0.25٪ (متوسط ​​مؤشر أسعار الفائدة على الإقراض والودائع أمام البنوك على أساس التضخم)

شهادة الضمان المصرية شهادة تعطي عائد سنوي 13٪ ووثيقة تأمين، ويتم صرف العائد فِيْ نهاية المدة بعد سداد قيمة الأقساط. يبدأ سعر الشهادة من 500 جنيه بحد أقصى 2500 جنيه.