بنك ياب للخدمات الرقمية يجمع 41 مليون دولار ويعتزم التوسع فِيْ السعودية

قالت الإمارات يوم الاثنين إنها جمعت 41 مليون دولار وتهدف إلَّى جمع 20 مليون دولار أخرى لتمويل خططها التوسعية.

ومن بين المستثمرين حتى الآن شركة الجزيرة كابيتال السعودية ومجموعة أبو داود ومجموعة أسترا وأوداسيا كابيتال. قال ياب إنه يخطط لإكَمْال مرحلته الأولى بحلول نهاية العام.

وقال مروان هاشم الرئيس التنفِيْذي للبنك فِيْ مقابلة إن ياب ستستخدم التمويل لتوسيع أنشطتها فِيْ السعودية ومصر وباكستان وغانا.

وتابع “لقد حصلنا بالفعل على تصريح” المؤسسات المالية الإلكترونية “فِيْ باكستان وعلى تصريح” مزود الخدمات المالية “فِيْ غانا والمملكة العربية السعودية. وسنقدم طلبًا إلَّى البنك المركزي المصري”.

تم إطلاق Yap فِيْ عام 2022، وقد دخل فِيْ شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني الإماراتي ليصبح أول منصة مصرفِيْة رقمية مستقلة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

قال المدير العام والشريك المؤسس، لياب أنس زيدان، إن البنك دخل فِيْ شراكة مع بنك الجزيرة فِيْ المملكة العربية السعودية، حيث سيتم إطلاق الخدمة بيتا فِيْ أكتوبر قبل إطلاقها الكامل فِيْ الربع الأول من العام المقبل. .

وأضاف “إنها خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا لأننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية هِيْ واحدة من أكبر الأسواق فِيْ الشرق الأوسط”.

يخطط ياب لإطلاق خدماته بحلول نهاية هذا العام فِيْ باكستان وغانا، حيث خدماته قيد التجربة حاليًا، وفِيْ مصر العام المقبل.

وقال هاشم إن ياب ستهدف إلَّى تقديم خدمات لسوق التحويلات للباكستانيين العاملين فِيْ الخليج، والذين يرسلون مليارات الدولارات إلَّى الوطن كل عام.

وأضاف البنك أن أكثر من 130 ألف مستخدم اشتركوا فِيْ تطبيقه حتى الآن.