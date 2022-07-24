بنمو 29.3%.. مبيعات قوية لهِيْونداي فِيْ فِيْتنام وإندونيسيا بـ6 أشهر

سجلت شركة هِيْونداي موتور، جنبًا إلَّى جنب مع فرعها كيا كورب، نموًا قويًا فِيْ المبيعات فِيْ فِيْتنام وإندونيسيا خلال النصف الأول من العام.

أظهرت بيانات من جمعية مصنعي السيارات الفِيْتنامية، اليوم الأحد، أن إجمالي مبيعات Hyundai Thanh Cong Manufacturing فِيْ فِيْتنام و “THAC أو Kia” – المشروعان المشتركان لتصنيع السيارات فِيْ فِيْتنام – بلغ 71،882 وحدة خلال الفترة من يناير إلَّى يناير. . – يونيو، بزيادة قدرها 29.3٪ مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أرقام المبيعات المجمعة لهِيْونداي وكيا كانت أكبر 1.7 مرة مقارنة بمبيعات 43،085 وحدة من شركة تويوتا موتور اليابانية فِيْ فِيْتنام.

استحوذت هِيْونداي وكيا معًا على 38.3 فِيْ المائة من السوق الفِيْتنامي المتنامي، متجاوزين شركة تويوتا التي حصلت على 23.2 فِيْ المائة.

كَمْا ارتفعت المبيعات المجمعة لشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية فِيْ إندونيسيا، حيث تمثل الشركات اليابانية أكثر من 90٪ من سوق السيارات فِيْ البلاد، إلَّى 12،13 وحدة، مسجلة نموًا يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية السيارات. صناعة اندونيسيا. .

وارتفعت الحصة السوقية لشركة هِيْونداي وكيا فِيْ إندونيسيا إلَّى 2.6 فِيْ المائة، بزيادة 1.8 فِيْ المائة عَنّْ العام الماضي.