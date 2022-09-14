بنوك عالمية تتوقع رفع الفائدة الأميركية 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل

ارتفعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر بوتيرة عالية، بعد أن جاءت أعلى من المتوقع.

وقالت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية إن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت يوم أمس إلَّى 28٪، مقابل صفر فِيْ المائة فِيْ أول أمس.

من ناحية أخرى، تراجعت توقعات المستثمرين برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلَّى 72٪ مقارنة بـ 91٪ فِيْ أول أمس.

بدوره، اقترح نومورا أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة فِيْ اجتماع الأسبوع المقبل.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعي يونيو ويوليو الماضيين، لتصل إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

ارتفعت أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس على أساس شهري، حيث تم تعويض انخفاض أسعار البنزين من خلال ارتفاع فِيْ تكاليف الإيجار والغذاء، مما أعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي للإعلان عَنّْ رفع سعر الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل.

قالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير فِيْ يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة.

فِيْ 12 شهرًا حتى أغسطس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.3٪. وهذا يعَنّْي تباطؤا فِيْ المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5٪ فِيْ يوليو. وبلغ المؤشر السنوي ذروته عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1981.

يعقد مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعا عاديا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فِيْ وقت لا يزال فِيْه التضخم بعيدًا عَنّْ المعدل المستهدف للبنك البالغ 2٪.