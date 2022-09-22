بنوك لبنان ستبقي أبوابها مغلقة إلَّى أجل غير مسمى

قالت جمعية مصارف لبنان فِيْ بيان يوم الأربعاء إنها ستبقى مغلقة إلَّى أجل غير مسمى، مشيرة إلَّى استمرار “المخاطر” التي تواجه الموظفِيْن بعد سلسلة مداهمات على البنوك الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية فِيْ بيان لها “نتيجة الاتصالات المكثفة التي قامت بها الجمعية مع الجهات المعَنّْية، ولأن المخاطر لا تزال تحدق بموظفِيْ البنك وعملائهم … ستغلق البنوك أبوابها قسرا فِيْ الوقت الحاضر. خاصة فِيْ حالة عدم وجود أي إجراءات أو حتى تأكيدات من قبل الدولة وكافة الجهات الأمنية بهدف توفِيْر بيئة عمل آمنة.

تعتبر الأزمة الاقتصادية المطولة الأسوأ فِيْ تاريخ لبنان. ويرافقه شلل سياسي يمنع اتخاذ إجراءات تحد من التدهُور وتحسن نوعية الحياة للسكان الذين يعيش أكثر من 80٪ منهم تحت خط الفقر.