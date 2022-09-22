بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفِيْدرالي الأميركي

أعلنت البنوك المركزية الخليجية عَنّْ رفعها تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

وافق مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة تماشيًا مع توقعات السوق.

قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلَّى 3.75٪، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪.

ووفقاً للبنك المركزي السعودي، جاء القرار تماشياً مع هدف البنك المتمثل فِيْ الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفِيْ ظل التطورات العالمية.

الإمارات العربية المتحدة

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “السعر الأساسي” على تسهِيْلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس من 2.4٪ إلَّى 3.15٪، اعتبارًا من يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

كَمْا قرر البنك المركزي الإبقاء على المعدل المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهِيْلات الائتمانية الحالية عَنّْد 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي.

يحدد السعر الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، الوضع العام للسياسة النقدية للبنك المركزي، ويوفر أيضًا الحد الأدنى لمعدل الفائدة الفعلي لمعدلات السوق النقدية لليلة واحدة فِيْ بلد.

الكويت

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.75٪ إلَّى 3٪ اعتباراً من يوم الخميس، وتعديل معدلات التدخل فِيْ سوق النقد المطبقة حالياً بنسب متفاوتة. لجميع فترات هِيْكل سعر الفائدة.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، فِيْ تصريح صحفِيْ، إن تعديل معدلات التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات بنك الكويت المركزي، والتورق، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلَّى أدوات الدين العام. .

وأضاف أن البنك المركزي يتابع باهتمام ديناميكيات حركة كافة المؤشرات الاقتصادية عالمياً ومحلياً فِيْ إطار منهج مدروس حول الآثار الفورية المتوقعة لهذه التحركات، مما يساهم فِيْ الإدارة الرشيدة لسياسته النقدية لتأسيسها. الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفِيْ والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كحاوية موثوقة للمدخرات المحلية من جهة. خلق بيئة داعمة للنمو الاقتصادي من ناحية أخرى مع مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وأكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية فِيْ الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي إجراءات إضافِيْة ضرورية لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فِيْ دولة الكويت.

البحرين

قال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 4٪ تماشيا مع زيادة الاحتياطي الفِيْدرالي.

كَمْا رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلَّى 3.75٪، وفائدة الودائع لأربعة أسابيع إلَّى 4.75٪ وسعر الإقراض إلَّى 5.25٪.

قطر الدائرة

أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس اعتباراً من الخميس، تماشياً مع ثالث زيادة بهذا الحجم فِيْ سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي.

وقال مصرف قطر المركزي فِيْ بيان إنه رفع الفائدة على الإقراض إلَّى 4.5٪ وفائدة الإيداع إلَّى 3.75٪ وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلَّى 4.0٪.