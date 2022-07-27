“بنين” بلد الذهب الأبيض.. فرص واعدة للاستثمار والنمو

سجل اقتصاد بنين، وهُو أحد أكثر البلدان استقرارًا فِيْ إفريقيا، معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية، بمتوسط ​​سنوي يزيد عَنّْ 4٪، مدعومًا بنجاح زراعة القطن.

يشار إلَّى أن اقتصاد بنين يعتمد بشكل أساسي على الزراعة وخاصة إنتاج القطن.

وتعد بنين التي يطلق عليها محليا عاصمة القطن، من أبرز منتجي الذهب الأبيض فِيْ القارة، وتنتظر البلاد زيارة من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يتسارع اقتصاد بنين، الذي يسعى إلَّى الازدهار بعد زيارة ماكرون، وتتوقع الدولة استثمارات فرنسية فِيْ الزراعة والخدمات اللوجستية.

تمتلك بنين أحد أهم الموانئ فِيْ غرب إفريقيا، حيث تعهد رئيسها باتريس تالون بتوسيع ميناء كوتونو المدار بشكل خاص، والذي يمثل حوالي 60 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تمتلك بنين، مثل البلدان المجاورة الأخرى، مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، فضلاً عَنّْ حقول للاكتشاف والتطوير فِيْ قطاع المعادن النادرة مثل الماس والنيكل والذهب والفضة والحديد.

قال بنك التنمية الأفريقي، فِيْ تقريره الأخير، إن اقتصاد بنين تحسن فِيْ عام 2022، مسجلاً معدل نمو 7٪ من 3.8٪ فِيْ 2022.

استفادت بنين من الآثار الإيجابية للإصلاحات التي ساعدت على تحسين إدارة القطاع الزراعي، الذي نما بنسبة 7.2٪ فِيْ عام 2022، ارتفاعًا من 4.9٪ فِيْ عام 2022، بسبب زيادة حركة المرور فِيْ الموانئ وفتح حدود نيجيريا.

فِيْ عام 2022، شهدت بنين نموًا فِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17 ٪ مقارنة بعام 2022، بسبب حزم التحفِيْز للأجانب التي وافقت عليها الحكومة فِيْ البلاد.

لكن عجز الموازنة ساء فِيْ عام 2022 إلَّى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1٪ فِيْ 2022، وتمكنت من الحصول على تمويل جزئي لتغطية العجز من خلال حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

حتى نهاية العام الماضي، بلغ الدين العام للدولة الأفريقية 47.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46.1٪ فِيْ عام 2022، لكن مخاطر أزمة الديون لا تزال معتدلة.

من المتوقع أن يصل النمو إلَّى 6.1٪ فِيْ عام 2022 و 6.4٪ فِيْ عام 2023.

تعتمد هذه التوقعات على الإصلاحات فِيْ إدارة القطاع الزراعي، والتحسينات فِيْ إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال.

بنين عرضة لتغير المناخ، ولديها ملف من المتوقع أن تقدمه إلَّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستعرض فِيْه المخاطر التي يشكلها الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المتطرفة.

بدأ الجفاف بالظهُور فِيْ غابات بنين، بحسب تقرير بنك التنمية الأفريقي، وتدهُور التربة والفِيْضانات، وسط مخاطر اجتماعية ناجمة عَنّْ تغير المناخ، بالإضافة إلَّى آثاره على الإنتاج الزراعي.

بحلول عام 2030 و 2050، قد ينخفض ​​محصول القطن بنسبة 0.9٪ و 6.3٪ على التوالي، بسبب تغير المناخ والاحترار العالمي والجفاف والعواصف.