بن شرقي يقترب من الدوري السعودي بعد رحيله عن الزمالك

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم السابق، يقترب من الانضمام لاتحاد جدة.

وغادر أشرف بن شرقي صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد مباراة كأس مصر التي توجت بلقب الفارس الأبيض على حساب الأهلي.

ورحل بن شرقي بعد انتهاء عقده مع الزمالك، حيث فضل اللعب مع أحد الأندية الخليجية، بحسب مرتضى منصور.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن اتحاد جدة يفكر في التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن إدارة اتحاد جدة تدرس قرار تعيين بن شرقي، المدرب نونو سانتو، فضلا عن العديد من اللاعبين المركزيين.

وأشار إلى أن نونو سانتو يختار بين أشرف بنشرقي والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا” لاعب سلتيك الاسكتلندي، لحسم موقفه من ضم أحدهما.

يشار إلى أن اتحاد جدة أعلن، أمس الأحد، تعاقده مع لاعب وسط الزمالك طارق حامد، بصفقة انتقال مجانية، عقب انتهاء عقده.