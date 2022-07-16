بن شرقي يقود الزمالك للفوز على غزل المحلة بهدفين

انتهت المباراة التي حرضت فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك ضد نظيره غزل المحلة بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل صفر ضمن فعاليات اليوم الخامس والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز. .

وجاء الهدف الأول للزمالك عن طريق المغربي الدولي أشرف بن شرقي في الدقيقة 69 من المباراة، حيث تلقى عرضية متقنة من اللاعب أحمد السيد زيزو ​​لينهيها بضربة رأس قوية في الشباك من زعيم الفلاحين.

وسجل الدولي المغربي الهدف الثاني للزمالك بعد أن رد الحارس غزل المحلة على تسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا بعد مراوغة ثنائي المحلة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

محمد عوض في المرمى.

محمد عبد الغني – محمود حمدي “الرافعة” – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي في ​​خط الدفاع.

في خط الوسط الإمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الهجوم سيف الجزيري.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 57 في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.