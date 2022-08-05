بن شرقي ينضم إلى الجزيرة الإمارتي

انضم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول السابق بالزمالك، إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وغادر أشرف بن شرقي صفوف الزمالك بعد فوزه بكأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أشرف بن شرقي برفقة مسؤولين من نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان ميدو هازن وكيل أشرف بن شرقي قال في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق إن بن شرقي أنهى اتفاقه مع نادي الجزيرة منذ يناير الماضي.

وأكد أن بن شرقي كان يفرق بين عرضين في الدوري الإماراتي عن الشبان الجزيرة والأهلي لكنه استقر في النهاية على الأخير.

وأوضح أن راتب بن شرقي مع نادي الجزيرة سيصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.