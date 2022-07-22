بن شرقي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

قال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، وداعا للجماهير البيضاء، برسالة صادمة، بعد قراره الرحيل عن الفريق.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، فيما سيغادر الأبيض بعد أن قرر عدم تجديد عقده.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “شكرا لكم الزمالك وشكرا لكم إدارة الزمالك وشكرا لكم لاعبي الزمالك”.

وتابع “شكرا. إلى كل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم شكرا جزيلا يا جماهير الزمالك ”.

وأضاف “بدأت الخطاب في النهاية لأنني أشك في أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تصل”.

وتابع “لا أستطيع أن أنكر حظك. لقد دعمتني في أوقات الرخاء والشدائد. لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح التي لم أشعر فيها أبدًا بأنني غريب أو أجنبي”.

وختم “بالتأكيد كنت مثل إبن الصالحين من البيت ولكن هذه سنة العمر، وداعا لكم جميعا من الأصغر إلى الأكبر من آل الزمالك، وسنعود إن شاء الله، في بيتي الثاني “.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.