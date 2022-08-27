بن طوق المرأة الإماراتية كانت ولاتزال جزءاً أساسياً بمسيرة النهضة

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تفخر بالإنجازات التي حققتها.

وأكد أن “ابنة الإمارات” كانت ولا تزال تشكل جزءاً أساسياً من النهضة الإماراتية، ومحور اهتمام القيادة الرشيدة.

وقال “حققت المرأة الإماراتية التميز والريادة فِيْ كافة مجالات العمل والمسؤولية على مدى الخمسين عاماً الماضية، مدفوعة بدعم كبير من القيادة الرشيدة ورائدة العمل النسائي الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الهِيْئة العامة للمرأة. الاتحاد، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الوطن”. تعظيم دور المرأة وتمكينها، مما مهد الطريق لها لتكون مساهماً رئيسياً فِيْ كل الإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات “.

الصادرات الإماراتية

وأضاف “لقد سجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً فِيْ كافة القطاعات الاستراتيجية فِيْ دولة الإمارات، وخاصة الاقتصادية منها، والتي كتبت قصص نجاح ملهمة فِيْ جميع أنشطتها، وتركت بصمة واضحة على حركة النمو الاقتصادي فِيْ دولة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة فوربس العالمية لأقوى 50 سيدة أعمال فِيْ منطقة الشرق الأوسط. فِيْ عام 2022، كان هناك 7 سيدات أعمال إماراتيات، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً فِيْ تقرير البنك الدولي لعام 2022 عَنّْ المرأة وأنشطة الأعمال والأنشطة التجارية. القانون.

وأشار بن طوق إلَّى أن التشريعات والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عززت من مشاركة المرأة الإماراتية فِيْ ريادة قطاع الأعمال فِيْ الدولة، موضحا أن عدد الرخص المملوكة لرائدات الأعمال فِيْ الدولة خلال الفترة من 2022 حتى أغسطس 2022 وصل عددهم إلَّى حوالي 44000. رخصة تجارية، 58٪ منها سيدات أعمال إماراتيات، بالإضافة إلَّى نمو بنسبة 132٪ فِيْ عدد التراخيص المملوكة لرائدات أعمال إماراتيات خلال عام 2022. تركزت أعمالهن فِيْ مجالات الضيافة، والخدمات، والعقارات، والبناء، والأزياء، و قطاعات الفضاء.

عمليات التطوير

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ سياساتها الهادفة إلَّى تمكين المرأة وزيادة مساهمتها فِيْ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.